Μάτωσε αλλά πέρασε θριαμβευτής από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να ματώσει, αλλά έφυγε νικητής από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Παναιτωλικού για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Δικέφαλος έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όταν με τα γκολ των Τάχα Άλι και Εντιαγέ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων και έδειχνε να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση.

Μετά την ανάπαυλα, όμως, όλα έγιναν πολύ πιο δύσκολα. Ο Παναιτωλικός μείωσε με τον Εστέμπαν, πήρε μέτρα στο γήπεδο και πίεσε μέχρι το τελευταίο λεπτό, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχασε με τραυματισμούς τον Τάχα Άλι, τον Παβλένκα και τον Ελουστόντο!

Παρά τις αναποδιές και την ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων, ο Δικέφαλος κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε ένα δύσκολο αλλά πολύτιμο διπλό, που τον έφερε στους 12 βαθμούς και στη 2η θέση, πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό με τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια και τους Μαυρία, Γκράναθ, Θυμιάνη και Αποστολόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Κόγιτς-Νακάμπα το δίδυμο στα χαφ, με τον Εράκοβιτς σε ελεύθερο ρόλο. Στο δεξί άκρο ο Οπόκου, στο αριστερό ο Τζενεπό και στην κορυφή ο Μπάτζι.

Από την άλλη, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από την εστία και τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Ο Ζαφείρης είχε δίπλα του τον Γιάκιτς, ενώ στα άκρα ξεκίνησαν οι Ζίβκοβιτς (δεξιά) και Τάχα Άλι (αριστερά). Στην κορυφή της επίθεσης βρισκόταν ο Εντιαγέ, με τον Πέλκα σε επιτελικό ρόλο.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μάλιστα, στην πρώτη του οργανωμένη επίθεση πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όταν ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Εντιαγέ, εκείνος πάτησε περιοχή και έσπασε την μπάλα στον Πέλκα, όμως ο Κουτσερένκο διάβασε τη φάση και μπλόκαρε.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να πατάει με άνεση την περιοχή του Παναιτωλικού, κυρίως από τα δεξιά και χάρη στα ανεβάσματα του Κένι. Στο 21' βρήκε μάλιστα τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Εντιαγέ να σκοράρει, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ του Κένι που του έκανε την πάσα.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέφερε τελικά καρπούς στο 33'. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Γιάκιτς μοίρασε αριστερά στον Τάχα Άλι και ο Σουηδός εξτρέμ, αφού έφερε την μπάλα στο δεξί, σούταρε και με τη βοήθεια κόντρας νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Δικέφαλος χτύπησε ξανά. Μετά από κόρνερ του Πέλκα και την αρχική κεφαλιά του Ελουστόντο, η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή και ο Εντιαγέ από κοντά έγραψε το 0-2 στο 39', με τον ΠΑΟΚ να βάζει γερά θεμέλια για τη νίκη, έχοντας ελέγξει απόλυτα το πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, όμως, η εικόνα άλλαξε. Ο Παναιτωλικός μπήκε πιο επιθετικά, με τον Αναστασίου να προχωρά σε δύο αλλαγές, και άρχισε να βάζει μεγαλύτερη πίεση στον ΠΑΟΚ. Στο 47' ο Τάχα Άλι αποχώρησε τραυματίας έχοντας υποστεί εξάρθρωση ώμου για δεύτερη φορά στη σεζόν.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν και ξαναμπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι. Στο 51' και μετά από κόρνερ και την αρχική απομάκρυνση του Εντιαγέ, ο Εστέμπαν κατέβασε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και με δυνατό σουτ μείωσε σε 1-2. Ο Παναιτωλικός πήρε ψυχολογία, την ώρα που ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να επιβάλει ξανά τον ρυθμό του. Οι γηπεδούχοι μετέφεραν το παιχνίδι στο μισό του Δικεφάλου και στο 60' διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πτώση του Μπάτζι στην περιοχή, όμως από τα ριπλέι δεν προέκυψε παράβαση.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά για τον ΠΑΟΚ, στο 68' ήρθαν ακόμη δύο προβλήματα. Ο Παβλένκα συγκρούστηκε σφοδρά με τον Ελουστόντο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να αποχωρεί με φορείο, έχοντας υποστεί και αυτός εξάρθρωση ώμου, ενώ τραυματίας αποχώρησε και ο Βάσκος στόπερ.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Παναιτωλικός είχε μεταφέρει σχεδόν όλο το παιχνίδι στο μισό του ΠΑΟΚ, όμως η άμυνα του Δικεφάλου άντεξε. Έτσι, παρά τα προβλήματα, τις αναγκαστικές αλλαγές και την πίεση των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ κράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πέτυχε το 3-1 στην κόντρα επίθεση με τον Σορετίρε και ανέβηκε στους 12 βαθμούς.

Πηγή: sport-fm.gr