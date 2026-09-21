Ισοφάρισε το χειρότερο ξεκίνημά της στην Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα στο «Κρέιβεν Κότατζ», αλλά όχι και μία ακόμη βαθμολογική απώλεια στην Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν στο 1-1 με τη Φούλαμ και μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει μόλις πέντε βαθμούς.

Η επίδοση αυτή ισοφαρίζει το χειρότερο ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ έπειτα από πέντε παιχνίδια σε σεζόν της Premier League. Σύμφωνα με την Opta, η μοναδική άλλη φορά που είχε μόλις πέντε βαθμούς στο ίδιο σημείο της σεζόν ήταν το 2014-15, με το φετινό ξεκίνημα να επιβεβαιώνει τις δυσκολίες της ομάδας.

Απέναντι στη Φούλαμ, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, παρά την υπεροχή της Γιουνάιτεντ στην κατοχή και τις περισσότερες τελικές προσπάθειες. Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν στο 63ο λεπτό, όταν ο Λισάντρο Μαρτίνες έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.

Η Γιουνάιτεντ αύξησε την πίεσή της όσο πλησίαζε το φινάλε και κατάφερε να σώσει τον βαθμό στο 89’. Ο Πάτρικ Ντόργκου τροφοδότησε τον Ματέους Κούνια, ο οποίος σούταρε από το όριο της περιοχής, με την μπάλα να βρίσκει σε αμυντικό και να καταλήγει στα δίχτυα του Λένο για το τελικό 1-1.

sport-fm.gr