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Restart με τον χρόνο σύμμαχο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι προοπτικές οι κυανόλευκοι να παρουσιαστούν με άλλο πρόσωπο

Έναν διαφορετικό Απόλλωνα θέλουν να δουν οι φίλοι της ομάδας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος σε τρεις εβδομάδες. Μπορεί οι κυανόλευκοι στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές να αγνοούν την ήττα, ωστόσο ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος, ιδίως από τη στιγμή που άφησαν τέσσερις βαθμούς στο «Αλφαμέγα» με αντιπάλους τον Άρη και τον ΑΠΟΕΛ (αμφότερα τα παιχνίδια ολοκληρώθηκαν 2-2).

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι προοπτικές οι κυανόλευκοι να παρουσιαστούν με άλλο πρόσωπο στον επόμενο αγώνα με αντίπαλο την Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα, που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου στο «Αμμόχωστος» (18:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Όπως και να το κάνουμε, όταν σε έναν αγώνα, ιδίως ντέρμπι, απουσιάζουν σημαντικοί ποδοσφαιριστές (Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ, Όζμπολτ, Σπόλιαριτς, Ανδρέου), όπως έγινε στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, αυτό είναι πολύ πιθανό να κοστίσει ακριβά στην ομάδα. Δεν είναι μόνο ότι ο Ερνάν Λοσάδα δεν μπορεί να δημιουργήσει την ιδανική ενδεκάδα, αλλά και το ότι δεν έχει τα κατάλληλα «όπλα» στον πάγκο για να διαφοροποιήσει την εικόνα της ομάδας του όταν παρίσταται ανάγκη. 

Στο επόμενο διάστημα, λοιπόν, δίνεται ο χρόνος σε όσο το δυνατόν περισσότερους τραυματίες να επανέλθουν και αφετέρου η δυνατότητα στον Αργεντινό κόουτς να δουλέψει μαζί τους, ώστε να παρουσιάσει έναν διαφορετικό Απόλλωνα στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

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