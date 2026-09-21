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Πήραν... άδεια για μια εβδομάδα στην Ομόνοια - Ποιοι πήραν κλήση και το πρόγραμμα διαχείρισης

ΓΗΠΕΔΟ

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Το επόμενο ραντεβού για προπόνηση ορίστηκε για τη Δευτέρα, 28 του μήνα

Η Ομόνοια έκλεισε έναν κύκλο 12 αγώνων και πάει για... ξεκούραση. Μετά από δύο μήνες επίσημων υποχρεώσεων, το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ έβγαλε ένα δύσκολο πρόγραμμα, πήρε την πρώτη νίκη στην League Phase του Europa League, ενώ είναι στο -1 από την κορυφή! 

Ο Νορβηγός τεχνικός παραχώρησε μια εβδομάδα... άδεια στους ποδοσφαιριστές. Το επόμενο ραντεβού για προπόνηση ορίστηκε για τη Δευτέρα, 28 του μήνα. Μάλιστα, γίνεται προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού προς τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας. Οι ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν σημαντικές ανάσες, ενόψει της συνέχειας η οποία θα είναι ιδιαίτερη σε Κύπρο και Ευρώπη. 

Απ' εκεί και πέρα, όσον αφορά στους διεθνείς, πήραν κλήση οι Τανάσε, Ντουβέρν, Μπάλκοβετις και Σάτκα, συν οι Κύπριοι. Απαρτία στις προπονήσεις θα προκύψει στις 7 Οκτωβρίου, ενώ η Ομόνοια δύο μέρες αργότερα δίνει το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με την Καρμιώτισσα. 

Ο Μπεργκ και οι συνεργάτες του διαμόρφωσαν πρόγραμμα διαχείρισης του ρόστερ τόσο ενόψει των προπονήσεων όσο και του αγώνα με την ομάδα των Πολεμιδιών. 

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