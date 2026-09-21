Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Οτελούλ – Κορβινούλ Χουνεντοάρα

Η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της ρουμανικής SuperLiga ανοίγει σήμερα με την Οτελούλ Γκαλάτσι να υποδέχεται την Κορβινούλ Χουνεντοάρα. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 18:00, με τις δύο ομάδες να έχουν από 10 βαθμούς μετά τις πρώτες εννέα αγωνιστικές, στοιχείο που προσθέτει ενδιαφέρον στη μεταξύ τους μάχη. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την Οτελούλ να έχει μικρό προβάδισμα στα 2.40. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.15, ενώ η νίκη της Κορβινούλ στα 2.90, αποτυπώνοντας την ισορροπία που υπάρχει στις αποδόσεις. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές επιλογές για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα με σουτ προσφέρεται στο 1.50, με κεφαλιά στα 5.90 και με πέναλτι στα 7.20. Το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να προκύψει από απευθείας εκτέλεση φάουλ προσφέρεται στα 15.50, από αυτογκόλ στα 32.00, ενώ το σενάριο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ δίνεται στα 7.90. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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