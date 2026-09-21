ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Οτελούλ – Κορβινούλ Χουνεντοάρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της ρουμανικής SuperLiga ανοίγει σήμερα με την Οτελούλ Γκαλάτσι να υποδέχεται την Κορβινούλ Χουνεντοάρα. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 18:00, με τις δύο ομάδες να έχουν από 10 βαθμούς μετά τις πρώτες εννέα αγωνιστικές, στοιχείο που προσθέτει ενδιαφέρον στη μεταξύ τους μάχη. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την Οτελούλ να έχει μικρό προβάδισμα στα 2.40. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.15, ενώ η νίκη της Κορβινούλ στα 2.90, αποτυπώνοντας την ισορροπία που υπάρχει στις αποδόσεις. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές επιλογές για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα με σουτ προσφέρεται στο 1.50, με κεφαλιά στα 5.90 και με πέναλτι στα 7.20. Το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να προκύψει από απευθείας εκτέλεση φάουλ προσφέρεται στα 15.50, από αυτογκόλ στα 32.00, ενώ το σενάριο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ δίνεται στα 7.90. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έντουαρντς: «Θέλω να κάνω τους Κύπριους χαρούμενους»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Ήχησε νωρίς ο συναγερμός

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

H Μακάμπι θέλει ως έδρα την Κύπρο για την Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

«Το VAR εξετάζει την αποβολή και μετά την επανέναρξη του αγώνα»

ΑΕΛ

|

Category image

Επιτροπή Διαιτησίας για το VAR στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ: «Θα προχωρήσουμε σε ανάλογες κυρώσεις»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι νέοι και τα παρασκήνια της πρώτης προπόνησης

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Μέσα σ΄όλα, επιβλητικό διπλό!

ΑΕΛ

|

Category image

Πήρε μπρος η μηχανή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Nations League: Οι οκτώ... σωματοφύλακες των πάγκων στις πρώτες τους «μάχες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιμεόνε: «Ο Μουρίνιο ξεπέρασε τα όρια»

La Liga

|

Category image

Εξαλλος ο Μουρίνιο με την διαιτησία στο ντέρμπι της Μαδρίτης

La Liga

|

Category image

Φουντώνει η κριτική για τον Μάικλ Κάρικ

Premier League

|

Category image

Η Ισπανία «έδεσε» τον Ντε λα Φουέντε

La Liga

|

Category image

Διαβαστε ακομη