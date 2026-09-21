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Τα... όργανα καλά κρατούν - Ευεργετική η διακοπή

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα παράπονα όλο και ενισχύονται

Πριν από τέσσερα βράδια η ηγεσία της ΚΟΠ κάλεσε τους προέδρους για άτυπη συνάντηση και δείπνο, με στόχο να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αναλυθούν όλα όσα αφορούν στη διαιτησία (και άλλα). Όχι μόνο δεν είχε... επιτυχία το εγχείρημα της Ομοσπονδίας, αλλά τα παράπονα και η ένταση όλο και γιγαντόνονται. Η 15ήμερη διακοπή φαίνεται πως ήρθε την κατάλληλη στιγμή! 

Μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής, οι πλείστες ομάδες έχουν και πάλι ανεβάσει τα ντεσιμπέλ.. Είτε κέρδισαν είτε έχασαν βαθμούς. Η ΑΕΛ επικράτησε επί της Πάφου, όμως... βράζει με κάρτα (ή ακόμη και κάρτες) που δεν δόθηκαν στον Νταβίντ Λουίζ. Ένταση με τον διαιτητή προέκυψε και μετά το ντέρμπι στη Λεμεσό, όπου ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ είπε στον ρεφ να μην διαιτητεύσει ξανά παιχνίδι των γαλαζοκιτρίνων, με αποτέλεσμα την αποβολή του. 

Στην Ανόρθωση πνέουν τα μένεα και θα απευθυνθούν ξανά στην ΚΟΠ για όσα συνέβησαν στην ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα. Μάλιστα, το πάνε κι ένα βήμα παραπέρα, καθώς ζητούν «Referee Body Camera». Στον Άρη, βράζουν με τον ρεφ της λευκής ισοπαλίας με την Καρμιώτισσα. Κι όλα αυτά, μέσα σε μια αγωνιστική. 

Η τσίχλα του Καφού και η τιμωρία του (6 αγωνιστικές) παραμένουν στον αφρό της επικαιρότητας αφού η ΑΕΛ θα αποταθεί -και- στην Αστυνομία (!). Στην Ομόνοια δε, είδαν τον Μπεργκ να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη επειδή ζήτησε τον λόγο για τα τρία λεπτά καθυστερήεσων (στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα), ενώ ο Δημήτρης Γρηγόρη παραιτήθηκε ήδη... πυροβολώντας από την Επιτροπή Διαιτησίας.

Μαζεύτηκαν πολλά και η ΚΟΠ καλείται να βάλει ένα φρένο στην ένταση. Είτε θα πάρει αποφάσεις που αφορούν στην κάθοδο ξένων διαιτητών, γεγονός που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στην παρούσα φάση, είτε θα αποταθεί στους διαιτητές για βελτίωση της απόδοσης τους. Είναι δεδομένο πάντως πως τα... όργανα άρχισαν νωρίς. 

Πάντως, κατά τη λήξασα περίοδο, ξένοι ρεφ στο VAR ήρθαν την 15η αγωνιστική και στο γήπεδο την 23η.

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