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ΑΕΛ/Κωνσταντίνου: «Πάμε στην Αστυνομία για παρέμβαση στο VAR – Έχει συγχωροχάρτι ο Νταβίντ Λουίζ!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντικές τοποθετήσεις από τον πρόεδρο της ΑΕΛ.

Μιλώντας στη Cytavision, ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ενημέρωσε ότι οι γαλαζοκίτρινοι θα κάνουν καταγγελία στην Αστυνομία για το θέμα Καφού. Επίσης, αναφέρθηκε και στον Νταβίντ Λουίζ.

Για τον Καφού:

«Η υπόθεση χωρίζεται σε δύο μέρη. Η κόκκινη που δέχθηκε, αν και εφόσον είναι κόκκινη και το δεύτερο και πιο σημαντικό η εξωτερική παρέμβαση στο VAR. Κάτι που απαγορεύεται από το πρωτόκολλο αυστηρά. Μόνο το VAR μπορεί να επικοινωνήσει με την παραγωγή και όχι το αντίθετο.

Μας είχαν έρθει πληροφορίες ότι έγινε αυτή η παρέμβαση και γι’ αυτό κάναμε την καταγγελία στην ομοσπονδία και ζητήσαμε να μας επιβεβαιώσει ότι το οπτικοακουστικό υλικό του VAR έχει φυλαχθεί. Θα θέλαμε να έχουμε και να αξιολογήσουμε το υλικό αυτό. Εμείς το μόνο που πήραμε είναι μία επιστολή ότι έχει σταλεί καταγγελία στα αρμόδια όργανα και ότι θα το διερευνήσουν.

Αύριο ή μεθαύριο θα πάμε στην Αστυνομία, για καταγγελία για να μπορέσει η υπόθεση να εξεταστεί σωστά.

Θα πάω εγώ με άλλο ένα μέλος της εταιρείας, για κατάθεση. Συλλέξαμε διάφορα, αυτά που ξέρουμε θα πάμε να τα καταθέσουμε. Η Αστυνομία φαντάζομαι θα ζητήσει το υλικό, για το ποιος το έκανε, γιατί το έκανε και ποιο ήταν το κίνητρο».

Όσον αφορά τον Νταβίντ Λουίζ, σχολίασε: «Είδαμε χτυπήματα εν ψυχρώ του Νταβίντ Λουίζ, από ότι φαίνεται έχει συγχωροχάρτι λόγω του μεγάλου ονόματος που φέρει μαζί του. Και ο Γιόβετιτς είναι μεγάλο όνομα, το να τον χτυπάς στα μούτρα και να μην δίνεται ούτε κίτρινη, δεν είναι σεβασμός γι' αυτό τον παίκτη».

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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