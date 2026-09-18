Πρώτη φορά με το εθνόσημο στα 27 του χρόνια

Ένα από τα τρία νέα πρόσωπα στην κλήση της Εθνικής Ανδρών, είναι ο Νικ Τσαρούλλα.

Και δεν πρόκειται για νεαρό. Είναι 27 χρονών ο αριστερός μπακ της Νοτς Κάουντι (League 1).

Γεννημένος στο Μπρίστολ, έκανε και αυτός τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Τότεναμ. Το 2020 πήγε στην Κρόουλι και ήταν ουσιαστικά το πρώτο του επςγγελματικό βήμα.

Έμεινε για μία τετραετία και το 2024 πήγε στη Νοτς Κάουντι με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Αποτελεί βασικό στέλεχος και μέχρι τώρα μέτρησε πάνω από 500 αγωνιστικά λεπτα.

Θα συστηθεί λοιπόν στο κυπριακό κοινό μέσα από τους αγώνες της Εθνικής. Κάποιοι τον γνωρίζουν. Οι περισσότεροι όμως όχι και θα προσπαθήσει να βάλει και αυτός το λιθαράκι του για μία καλή πορεία στο Nations League.