ΑΕΚ και ΑΕΛ οδηγούν την κούρσα, στην 3η θέση η Ομόνοια και τώρα... χειρόφρενο λόγω Εθνικής!

Ανακατατάξεις έφερε η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με την ΑΕΚ και την ΑΕΛ να οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος και την Ομόνοια να βρίσκεται στην 3η θέση.

Η αυλαία της αγωνιστικής έπεσε σήμερα με τρεις αγώνες: Η Ομόνοια επέστρεψε στις επιτυχίες με νίκη 4-1 επί της Krasava Ε.Ν.Υ, ενώ τα παιχνίδια Άρης - Καρμιώτισσα (0-0) και Ομόνοια Αραδίππου - Ολυμπιακός (1-1) ολοκληρώθηκαν ισόπαλα.

Πλέον οι ομάδες θα... ξεκουραστούν λόγω εθνικών υποχρεώσεων και θα επιστρέψουν στη δράση σε τρεις εβδομάδες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η συνέχεια και η βαθμολογία:

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ 1-2

(41΄ Τίρνι / 23΄ Αντερέγκεν, 84΄ Μπάγιτς)

Πάφος FC - ΑΕΛ 0-2

(46΄ Μουγκέ, 53΄ Σινγκ)

Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση 3-0

(44' Ποβέδα, 64' Λουκά, 90+4' Γκράντσιρ)

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-2

(6' Ροντρίγκεζ, 43' αυτ. Λαΐφης / 13' Σταφυλίδης, 59' πέν. Πεδρόσο)

Ομόνοια - E.Ν. Ύψωνα 4-1

(15' Κουλιμπαλί, 57' Τανάσε, 77' Ντουβέρν, 90+4' Τάνκοβιτς /33' Μπούντνικ)

Άρης - Καρμιώτισσα 0-0

Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 1-1

(68′ πέν. Ποντικός / 42′ Κυνηγόπουλος)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

5η Αγωνιστική

Καρμιώτισσα-Ομόνοια (09/10, 19:00), E.Ν. Ύψωνα-Απόλλων (10/10, 18:00), ΑΠΟΕΛ-Νέα Σαλαμίνα (10/10, 19:00), Ανόρθωση-Πάφος FC (11/10, 18:00), ΑΕΛ-Ομόνοια 29Μ (11/10, 19:00), Ολυμπιακός-Άρης (11/10, 19:00), ΑΕΚ-Ομόνοια Αρ. (12/10, 19:00)