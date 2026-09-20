Αποθέωσε τους παίκτες του… «καλύτεροι μετά τη διακοπή»

Oι τοποθετήσεις από τον προπονητή της Καρμιώτισσας, Αλέξη Γαρπόζη, μετά την ισοπαλία με τον Άρη.

«Κάναμε εξαιρετική προσπάθεια ως ομάδα, είχαμε δυνάμεις, είμαι ικανοποιημένος. Μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω, παρόλο που ο Άρης ήταν καλύτερος συνολικά, με περισσότερες ευκαιρίες».

«Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική προσπάθεια αμυντικά, ενώ έχουμε κάποιες λύσεις που περιμένουμε στον επιθετικό τομέα. Η ομάδα θα είναι καλύτερη μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος».

«Τον Γιαννακόπουλο δεν μας τον πρότειναν εκπρόσωποι, τον βρήκαμε και ξέραμε ότι δεν έχει ρυθμό, θα μας βοηθήσει στη συνέχεια και θα μας δώσει σίγουρα βαθμούς. Ο Ταχτσίδης μας δίνει βοήθειες εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι εξαιρετικός. Ο Σαββίδης επίσης, είναι αξιοπρεπής από την απόδοση του. Είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά».