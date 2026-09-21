Ποντάροντας σε βελτιώσεις

Ήταν δεδομένο, από την ημέρα που είχε γίνει η κλήρωση, ότι ο ΑΠΟΕΛ ξεκινούσε με ένα δύσκολο πρόγραμμα την προσπάθειά του στη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Η ισοπαλία (2-2) με τον Απόλλωνα έφερε τον πρώτο κερδισμένο βαθμό εκτός έδρας (σ.σ. είχαν προηγηθεί οι ήττες 3-1 από ΑΕΚ και 2-1 από Ανόρθωση) και, σε συνδυασμό με τη νίκη στο ΓΣΠ με 6-0 επί της ΑΕΛ, έκλεισε με τέσσερις βαθμούς αυτόν τον κύκλο των παιχνιδιών.

Σίγουρα μη ικανοποιητικός απολογισμός για τους γαλαζοκίτρινους, που όμως πάνε στη διακοπή με μία ευχάριστη αίσθηση από την εμφάνιση στο στάδιο «Αλφαμέγα» και με αισιοδοξία ότι με την επιστροφή θα παρουσιάσουν βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό ήταν κάτι που επισήμανε και ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε με έμφαση ότι περιμένει την ομάδα του πολύ καλύτερη.

Στο διάστημα των τριών εβδομάδων ο Ελλαδίτης τεχνικός θα επιχειρήσει να δουλέψει στους τομείς που φάνηκε ότι χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις, με σκοπό όλες οι γραμμές να έχουν καλύτερη λειτουργία. Επιπλέον, η διακοπή προσφέρεται προκειμένου να δοθεί χρόνος σε κάποιους ποδοσφαιριστές να μπουν σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και σε άλλους να ανεβάσουν τα επίπεδα ετοιμότητάς τους. Επόμενο ματς για τον ΑΠΟΕΛ είναι με τη Νέα Σαλαμίνα, εντός έδρας, στις 10 Οκτωβρίου.