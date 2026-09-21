ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποντάροντας σε βελτιώσεις

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σίγουρα μη ικανοποιητικός απολογισμός για τους γαλαζοκίτρινους, που όμως πάνε στη διακοπή με μία ευχάριστη αίσθηση

Ήταν δεδομένο, από την ημέρα που είχε γίνει η κλήρωση, ότι ο ΑΠΟΕΛ ξεκινούσε με ένα δύσκολο πρόγραμμα την προσπάθειά του στη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Η ισοπαλία (2-2) με τον Απόλλωνα έφερε τον πρώτο κερδισμένο βαθμό εκτός έδρας (σ.σ. είχαν προηγηθεί οι ήττες 3-1 από ΑΕΚ και 2-1 από Ανόρθωση) και, σε συνδυασμό με τη νίκη στο ΓΣΠ με 6-0 επί της ΑΕΛ, έκλεισε με τέσσερις βαθμούς αυτόν τον κύκλο των παιχνιδιών.

Σίγουρα μη ικανοποιητικός απολογισμός για τους γαλαζοκίτρινους, που όμως πάνε στη διακοπή με μία ευχάριστη αίσθηση από την εμφάνιση στο στάδιο «Αλφαμέγα» και με αισιοδοξία ότι με την επιστροφή θα παρουσιάσουν βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό ήταν κάτι που επισήμανε και ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε με έμφαση ότι περιμένει την ομάδα του πολύ καλύτερη.

Στο διάστημα των τριών εβδομάδων ο Ελλαδίτης τεχνικός θα επιχειρήσει να δουλέψει στους τομείς που φάνηκε ότι χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις, με σκοπό όλες οι γραμμές να έχουν καλύτερη λειτουργία. Επιπλέον, η διακοπή προσφέρεται προκειμένου να δοθεί χρόνος σε κάποιους ποδοσφαιριστές να μπουν σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και σε άλλους να ανεβάσουν τα επίπεδα ετοιμότητάς τους. Επόμενο ματς για τον ΑΠΟΕΛ είναι με τη Νέα Σαλαμίνα, εντός έδρας, στις 10 Οκτωβρίου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έντουαρντς: «Θέλω να κάνω τους Κύπριους χαρούμενους»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Ήχησε νωρίς ο συναγερμός

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

H Μακάμπι θέλει ως έδρα την Κύπρο για την Ευρωλίγκα!

EUROLEAGUE

|

Category image

«Το VAR εξετάζει την αποβολή και μετά την επανέναρξη του αγώνα»

ΑΕΛ

|

Category image

Επιτροπή Διαιτησίας για το VAR στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ: «Θα προχωρήσουμε σε ανάλογες κυρώσεις»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι νέοι και τα παρασκήνια της πρώτης προπόνησης

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Μέσα σ΄όλα, επιβλητικό διπλό!

ΑΕΛ

|

Category image

Πήρε μπρος η μηχανή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Nations League: Οι οκτώ... σωματοφύλακες των πάγκων στις πρώτες τους «μάχες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιμεόνε: «Ο Μουρίνιο ξεπέρασε τα όρια»

La Liga

|

Category image

Εξαλλος ο Μουρίνιο με την διαιτησία στο ντέρμπι της Μαδρίτης

La Liga

|

Category image

Φουντώνει η κριτική για τον Μάικλ Κάρικ

Premier League

|

Category image

Η Ισπανία «έδεσε» τον Ντε λα Φουέντε

La Liga

|

Category image

Διαβαστε ακομη