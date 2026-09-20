Η πίστη για τη βελτίωση και η ικανοποίηση για τη συγκομιδή

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Οι αναφορές μετά την ισοπαλία ανάμεσα σε Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό

Oι δηλώσεις των προπονητών του Ολυμπιακού και Ομόνοιας Αραδίππου μετά την μεταξύ τους ισοπαλία (1-1)

Γιώργος Κωστή (Ολυμπιακός): «Η Ομόνοια άρχισε καλύτερα και είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος. Παρ' όλα αυτά σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Λώλη που βοήθησε, κυριαρχήσαμε όμως δεν μπορέσαμε να σκοτώσουμε το παιχνίδι. Σε μια ανύποπτη φάση δεχτήκαμε την ισοφάριση με το πέναλτι. Μετά το γκολ δεν διεκδίκησε κάποια ομάδα τη νίκη με αξιώσεις».

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση μας δεν ήταν όπως τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Στο παιχνίδι αυτό επικράτησε το πάθος και η δύναμη, αν και είχαμε μεγάλες φάσεις. Πιστεύω θα βελτιωθούμε όταν επιστρέψουν οι τρεις τραυματίες ποδοσφαιριστές μας που είναι πολύ σημαντικοί».

Γιάννος Οκκάς: «Ήταν ωραίο παιχνίδι, νομίζω το απόλαυσε ο κόσμος. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, ωστόσο δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα στο πλάνο και φτάσαμε στην ισοφάριση. Περιμένουμε κάποια παιδιά να επιστρέψουν μετά την διακοπή. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την στήριξη».

«Είμαι ικανοποιημένος με τη συγκομιδή. Υπήρχαν παιχνίδια που ήρθαμε ισόπαλοι και μπορούσαμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Ωστόσο η συνέχεια είναι δύσκολη και πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε και νίκες».

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