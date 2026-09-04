Η καρδιά της EuroLeague χτυπά στην Κύπρο – Παρουσιάστηκε το λαμπερό τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Για άλλη μια χρονιά, η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, με όλη την Ευρώπη να στρέφει τα βλέμματα της στο νησί μας.

Το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» θα διεξαχθεί στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, όπου θα λάμψουν τ’ αστέρια της Euroleague, με ατραξιόν τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακό Πειραιώς, την πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Τελ Αβίβ, τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κάθοδος του Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, Άρη Θεσσαλονίκης, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του.

Λεπτομέρειες για το τουρνουά, δόθηκαν σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.

Από πλευράς των διοργανωτών του τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Πανίκος Κωνσταντίνου, αναφέρθηκε αρχικά στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι το τουρνουά αποτελεί την έμπρακτη τήρηση της υπόσχεσης για διατήρηση ζωντανής της μνήμης του Νεόφυτου Χανδριώτη. Μίλησε για έναν μαχητή και πρωταθλητή που αγάπησε το μπάσκετ και εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης και δύναμης.

Παράλληλα, εξέφρασε την περηφάνια των διοργανωτών για την εξέλιξη και τη διεθνή καταξίωση του τουρνουά, το οποίο, όπως σημείωσε, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα του είδους του στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλό επίπεδο των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, με την παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού Πειραιώς, της Μακάμπι Τελ Αβίβ, του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου και του Άρη Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της EuroLeague.

Ο Πανίκος Κωνσταντίνου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη payabl., Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης για φέτος και για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς και τον ΚΟΑ, την ΚΟΚ, τον Μητροπολιτικό Δήμο Λευκωσίας, την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας, τους χρυσούς χορηγούς, MINERVA INSURANCE, BET ON ALFA και BRMS, τους ασημένιους χορηγούς AFFIDEA, SEVEGEP, A. PSALTIS, AGG LUXURY HOMES και ERGO HOME GROUP, τους Χάλκινους Χορηγούς RED BULL, EUROBANK, SUPER HOME CARPETS, BANK OF CYPRUS, Visit Nicosia και AIRBELT και τους υπόλοιπους χορηγούς Coffeehouse, YUMI, KITCHEN BAR, ΥΔΡΑ, KAMERIS GROUP και EUROAUDIT.

Χορηγός Τηλεοπτικών Μεταδόσεων είναι η Cytavision, Χορηγός Φιλοξενίας το Hilton, ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας είναι ο ΣΠΟΡ FM, το kerkida.net, το PROTATHLIMA.COM, το Basketball Stories και το ΡΙΚ.

Ο κ. Κωνσταντίνου, ευχαρίστησε την ολότητα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δίνουν την απαραίτητη σημασία και προβολή στο τουρνουά.

Υπογράμμισε, παράλληλα, τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι οι αγώνες αναμένεται να μεταδοθούν ζωντανά σε περισσότερες από 20 χώρες.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του τριημέρου, με στόχο την προσφορά στην κυπριακή κοινωνία και την καλαθόσφαιρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το δωρεάν σεμινάριο προπονητικής με τους Βασίλη Σπανούλη, Oded Kattash και Γιώργο Μπαρτζώκα, η επίσκεψη αστέρων των ομάδων στην Παιδοογκολογική Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου, καθώς και η έκθεση των τροπαίων του πρωταθλητή Ελλάδας και της EuroLeague από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους και να συναντήσουν παίκτες της ομάδας.

Ο CFO της payabl., Μάριος Τσιαιλής από την πλευρά του, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία του τουρνουά, το οποίο διατηρεί ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του Νεόφυτου Χανδριώτη, αναδεικνύοντας τις αξίες του ήθους, της σκληρής δουλειάς, του πάθους και της μαχητικότητας. Εξέφρασε, παράλληλα, την περηφάνια της payabl. για τη στήριξη της διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από μία χορηγία: είναι μια ουσιαστική συμβολή σε έναν θεσμό που ενισχύει τον κυπριακό αθλητισμό, έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και προβάλλει την Κύπρο διεθνώς. «Ως εταιρεία με ισχυρές ρίζες στην Κύπρο, θεωρούμε σημαντικό να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και προβάλλουν την Κύπρο διεθνώ;¨, τόνισε χαρακτηριστικά.

Η καρδιά της EuroLeague χτυπά στην Κύπρο – Παρουσιάστηκε το λαμπερό τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» αφού συγχάρηκε τους διοργανωτές, στάθηκε στο ψηλό επίπεδο του τουρνουά και τη μεγάλη ευκαιρία που έχει το φίλαθλο κοινό της Κύπρου να παρακολουθήσει τους αστέρες της Euroleague, για άλλη μια φορά στο νησί μας.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, στο δικό του χαιρετισμό, αναφέρθηκε στον σκοπό του τουρνουά, όπου τιμάται η μνήμη του πρωταθλητή Νεόφυτου Χανδριώτη, καθώς και στην αναβαθμισμένη διοργάνωση που φέρνει για άλλη μια φορά στην Κύπρο τα αστέρια της Euroleague, επισημαίνοντας το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη χώρα μας. Συγχάρηκε τους διοργανωτές για την εξαιρετική δουλειά και την υλοποίηση ενός τουρνουά πολύ ψηλού επιπέδου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Λούης Δημητρίου, στάθηκε στη διαχρονική αξία του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν καταξιωμένο διεθνή θεσμό, κρατώντας παράλληλα ζωντανή τη μνήμη και τις αξίες που πρέσβευε ο Νεόφυτος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλού επιπέδου προπονητικό σεμινάριο της φετινής διοργάνωσης, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης των προπονητών για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της κυπριακής καλαθόσφαιρας.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, από την πλευρά του, επισήμανε πως εκτός από το συμβολισμό που έχει η διοργάνωση, όπου τιμάται η μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη, είναι το κορυφαίο τουρνουά προετοιμασίας ενόψει Ευρωλίγκα. Ο Δήμος Λευκωσίας, όπως τόνισε, στηρίζει διοργανώσεις που προσθέτουν αξία στην πόλη, στο αθλητικό και τουριστικό προϊόν και επίσης συγχάρηκε τους διοργανωτές.

Τελευταίος το λόγο στη συνέντευξη Τύπου, πήρε ο πατέρας του Νεόφυτου Χανδριώτη, στη μνήμη του οποίου γίνεται το τουρνουά, Δημήτρης Χανδριώτης.

Με δύναμη ψυχής μίλησε για τον πρωταθλητή Νεόφυτο που έδωσε με θάρρος τη δική του μάχη. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι είναι ένα μοναδικό και σπουδαίο τουρνουά που έχει καταστεί θεσμός και πρόσθεσε «Ένα τουρνουά που φέρει το όνομα του ξεχωριστού μας Νεόφυτου που είναι φάρος φωτεινός και σύμβολο ήθους, γενναιότητας και αξιοπρέπειας. Είναι μεγάλη η συγκίνηση και η περηφάνια για την οικογένεια μας. Ευχαρίστησε τους εμπνευστές της διεξαγωγής του τουρνουά, καθώς επίσης το μέγα χορηγό την εταιρεία payabl, τον ΚΟΑ, την ΚΟΚ και γενικότερα όλους όσους συνέβαλαν για να γίνει και φέτος το τουρνουά».

Το πρόγραμμα του τουρνουά, έχει καθοριστεί ως εξής:

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου

18:00 Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:00 Ολυμπιακός Πειραιώς – Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου

15:45 Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου

18:00 Ολυμπιακός Πειραιώς – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπορείτε να προμηθευτείτε online το εισιτήριο σας μέσω του SoldOut Tickets και σε όλα τα καταστήματα Stephanis Electronics Παγκύπρια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 70003222