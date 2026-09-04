Τέλος το «σίριαλ» με τον Κουτσουπιά: Ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ

Ακόμα ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται πήρε μεταγραφή σε ένα ιστορικό και σπουδαίο σύλλογο του εξωτερικού. Ο Ηλίας Κουτσουπιάς γέννημα θρέμμα των Ακαδημιών του ΟΦΗ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ.

Ο σύλλογος από το Βέλγιο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) την απόκτηση του 25χρονου μέσου, σε μια κίνηση που θύμισε... Οδύσσεια. Αναλυτικότερα, την Πέμπτη (03/09), ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι εξήγησε πως ο Κουτσουπιάς έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Άντερλεχτ ενώ παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί και οι συμφωνίες ανάμεσα στην ομάδα και την Φροζινόνε, επομένως σε επίπεδο διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα.

Ωστόσο, το σύνολο του Βίτορ Μπρούνο θα πρέπει να δημιουργήσει χώρο στο ρόστερ της, προκειμένου να καταχωρήσει και επίσημα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταγραφή του νεαρού χαφ.

athletiko.gr