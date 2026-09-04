Ξεχωρίζει το ντέρμπι Αγιαξ-Αϊντχόφεν

Παράλληλα και με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο βαθμολογικής συγκομιδής, η Αλκμααρ δοκιμάζεται στην έδρα της Χέρενφεν, ενώ η Φέγενορντ φιλοξενείται από την Ναϊμέγκεν.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Σπάρτα Ρότερνταμ-Τσβόλε 4/9 Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ 5/9 Ουτρέχτη-Γκόου Αχεντ Ιγκλς 5/9 Αγιαξ-Αϊντχόφεν 5/9 Βίλεμ-Εξέλσιορ 5/9 Γκρόνινγκεν-Τβέντε 6/9 Τελστάρ-Καμπούρ 6/9 Χέρενφεν-Αλκμααρ 6/9 Ντεν Χάαγκ-Φορτούνα Σιτάρντ 6/9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες) Άλκμααρ 12 Αϊντχόφεν 10 Φέγενορντ 8 Άγιαξ 7 -3αγ. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 7 Φορτούνα Σιτάρντ 7 Ναϊμέγκεν 6 -3αγ. Εξέλσιορ 6 -3αγ. Τβέντε 6 -3αγ. Γκρόνιγκεν 6 Χέρενφεν 5 Σπάρτα Ρότερνταμ 4 Τέλσταρ 3 -3αγ. Τσβόλε 3 -3αγ. Ουτρέχτη 1 Ντεν Χάαγκ 0 Βίλεμ 0 -2αγ. Καμπούρ 0