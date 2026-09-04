Ξεχωρίζει το ντέρμπι Αγιαξ-Αϊντχόφεν
ΓΗΠΕΔΟ
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Το ντέρμπι του Αγιαξ με την Αίντχόφεν δεσπόζει από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο ολλανδικό πρωτάθλημα, δεδομένου ότι οι δύο «μονομάχοι» αναμένεται να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον εφετινό τίτλο.
Παράλληλα και με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο βαθμολογικής συγκομιδής, η Αλκμααρ δοκιμάζεται στην έδρα της Χέρενφεν, ενώ η Φέγενορντ φιλοξενείται από την Ναϊμέγκεν.
Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Σπάρτα Ρότερνταμ-Τσβόλε 4/9 Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ 5/9 Ουτρέχτη-Γκόου Αχεντ Ιγκλς 5/9 Αγιαξ-Αϊντχόφεν 5/9 Βίλεμ-Εξέλσιορ 5/9 Γκρόνινγκεν-Τβέντε 6/9 Τελστάρ-Καμπούρ 6/9 Χέρενφεν-Αλκμααρ 6/9 Ντεν Χάαγκ-Φορτούνα Σιτάρντ 6/9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες) Άλκμααρ 12 Αϊντχόφεν 10 Φέγενορντ 8 Άγιαξ 7 -3αγ. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 7 Φορτούνα Σιτάρντ 7 Ναϊμέγκεν 6 -3αγ. Εξέλσιορ 6 -3αγ. Τβέντε 6 -3αγ. Γκρόνιγκεν 6 Χέρενφεν 5 Σπάρτα Ρότερνταμ 4 Τέλσταρ 3 -3αγ. Τσβόλε 3 -3αγ. Ουτρέχτη 1 Ντεν Χάαγκ 0 Βίλεμ 0 -2αγ. Καμπούρ 0