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Σύμβουλος σε ομάδα μπάσκετ ο Τότι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Φραντσέσκο Τότι αναλαμβάνει μια νέα πρόκληση στην αγαπημένη του πόλη.

Ο πρώην θρύλος της Ρόμα εντάχθηκε επίσημα στην Μάξιμα Ρόμα, την νέα ομάδα μπάσκετ της ιταλικής πρωτεύουσας, που θα συμμετάσχει στην Serie A1 μετά την απόκτηση του αθλητικού τίτλου της Μπρέσια. Ο πρώην επιθετικός των «τζιαλορόσι» θα είναι σύμβουλος, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της βάσης των φιλάθλων και στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. 

    Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport», ο Τότι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με μισθό που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ ανά σεζόν. «Έψαχνα για νέες προκλήσεις και ήμουν πρόθυμος να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Ο ρόλος και, πάνω απ' όλα, το έργο που μου προσφέρθηκε με έπεισαν αμέσως», εξήγησε.

    Ο Τότι σκοπεύει επίσης να συμμετάσχει στην οικοδόμηση ενός μακροπρόθεσμου έργου στην Ρώμη. «Η φιλοδοξία είναι σημαντική, αλλά η επιθυμία να χτιστεί κάτι που μπορεί να διαρκέσει είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θέλουμε να προσφέρουμε στην Ρόμα και στους Ρωμαίους μια ομάδα μπάσκετ που μπορούν να υποστηρίξουν, να ταυτιστούν και να είναι υπερήφανοι», συνέχισε ο πρώην διεθνής Ιταλός. 

    Αυτή η συμμετοχή προσθέτει αμέσως μια άλλη διάσταση στη Μάξιμα Ρόμα, ειδικά επειδή ο Τσίρο Ιμόμπιλε, μια άλλη εμβληματική προσωπικότητα του ρωμαϊκού ποδοσφαίρου που έπαιξε στο παρελθόν για την Λάτσιο, συμμετέχει επίσης στο έργο. Σημειώνεται, ότι στην ιταλική πρωτεύουσα, ένα άλλο μπασκετικό πρότζεκτ, η BC Roma, συνδέεται με τον Λούκα Ντόντσιτς και θα μπορούσε ενδεχομένως να συνεργαστεί με τους ιδιοκτήτες της Ρόμα.

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