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Επίσημο: Τέλος μετά από 8 χρόνια ο Κούσουλος!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωση από την Ομόνοια

Παρελθόν από την Ομόνοια ο Ιωάννης Κούσουλος. 

Οι πράσινοι, με ανακοίνωσή τους γνωστοποίησαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον διεθνή χαφ. 

Αναλυτικά: 

Οκτώ χρόνια προσφοράς, γεμάτα με τίτλους, επιτυχίες και διακρίσεις! Αυτή είναι η πορεία του Γιάννη Κούσουλου στην ΟΜΟΝΟΙΑ και δικαιωματικά έχει πάρει θέση στις χρυσές σελίδες της ιστορίας του Συλλόγου μας!

Είναι η στιγμή που θα πούμε αντίο στον Αρχηγό. Ο Γιάννης Κούσουλος ήρθε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το καλοκαίρι του 2018 από τη Νέα Σαλαμίνα, σε ηλικία 22 χρόνων και ακολούθως κατέγραψε μια σπουδαία καριέρα με το τριφύλλι στο στήθος, έχοντας ως παράσημο και καμάρι του το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο τίμησε με όλο του το είναι. Πανηγύρισε με την ΟΜΟΝΟΙΑ πέντε τίτλους σε οκτώ χρόνια (δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και μία ασπίδα), μια πρώτη θέση, καθώς και έξι προκρίσεις (τρεις UEFA Europa League και τρεις UEFA Conference League) σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Έπαιξε σε 242 αγώνες, σκόραρε 18 φορές και έδωσε 6 ασίστ, ενώ παράλληλα ήταν και βασικό στέλεχος της εθνικής Κύπρου.

Πέρα από τα σπουδαία του επιτεύγματα στο γήπεδο, ο Γιάννης Κούσουλος ήταν πραγματικός αρχηγός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπόδειγμα αθλητή και επαγγελματία, πάντα δίπλα στους συμπαίκτες του και μια προσωπικότητα που γέμιζε τα αποδυτήρια. Το πάθος που όλοι έβλεπαν να ξεχειλίζει στο γήπεδο, ήταν το ίδιο και κάθε μέρα στην προπόνηση, σε κάθε νίκη και σε κάθε δύσκολη στιγμή. Φυσιολογικά αγαπήθηκε από τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και κέρδισε με το σπαθί του κάτι πολύ σπουδαίο, μια μόνιμη θέση στην καρδιά όλων στην οικογένεια του Συλλόγου μας.

Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα!

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

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