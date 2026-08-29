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ΚΟΠ ενάντια στον Ιφαντίνο: «Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΦΙΦΑ»

ΓΗΠΕΔΟ

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ΚΟΠ ενάντια στον Ιφαντίνο: «Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΦΙΦΑ»

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου  συμμετέχει ενεργά στις θεσμικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας UEFA, όπως  έπραξε και κατά την έκτακτη συνεδρία της 30ής Ιουλίου 2026.

Στη συνεδρία οι 55 Εθνικές Ομοσπονδίες-μέλη της UEFA καταλήξαμε σε  ομόφωνη απόφαση, απορρίπτοντας την πρόταση της FIFA για πώληση δικαιωμάτων επί των μεγάλων διοργανώσεών της σε εξωτερικούς επενδυτές.

Η ΚΟΠ παραμένει σταθερή στην κοινή γραμμή της UEFA και υιοθετεί ταυτόχρονα τη νέα κοινή τοποθέτηση που διαμορφώθηκε ομόφωνα στο Μονακό την Πέμπτη 27 Αυγούστου από εκπροσώπους Εθνικών Ομοσπονδιών στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, Ευρωπαίους εκπροσώπους στο Συμβούλιο της FIFA και Προέδρους Εθνικών Ομοσπονδιών-μελών της UEFA.

Υπό το βάρος όσων έχουν διαδραματιστεί και υπό τις σημερινές συνθήκες, η ΚΟΠ διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε ο Πρόεδρος της FIFA να μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Η απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης και συλλογικότητας μεταξύ της ηγεσίας της FIFA, των Συνομοσπονδιών, των Εθνικών Ομοσπονδιών και του Συμβουλίου της FIFA έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.

Οι αποφάσεις του επόμενου διαστήματος είναι κρίσιμες και πρέπει να υπηρετούν αποκλειστικά το συμφέρον και την προστασία του ποδοσφαίρου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενότητα, την αξιοπιστία και τον θεσμικό του χαρακτήρα.

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