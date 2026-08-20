Απονομή διπλωμάτων στους νέους διαιτητές μας

Πριν από την έναρξη του τριήμερου σεμιναρίου διαιτησίας, που άρχισε την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στη Λευκωσία, έγινε η τελετή απονομής διπλωμάτων στους νέους διαιτητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα μαθήματα της Ακαδημίας Διαιτησίας της ΚΟΠ.

Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και η απονομή των διπλωμάτων αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην πορεία των νέων διαιτητών, οι οποίοι καλούνται πλέον να συνεχίσουν την εξέλιξή τους μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση, την πρακτική εμπειρία και τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας.

Τα διπλώματα απένειμαν ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, ο Γενικός Γραμματέας Φοίβος Βάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο και ο Υπεύθυνος της Ακαδημίας Διαιτησίας Μάριος Τσαγγάρης.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συγχαίρει όλους τους νέους διαιτητές για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και τους εύχεται καλή αρχή και κάθε επιτυχία στη διαιτητική τους πορεία.