Τριήμερο σεμινάριο διαιτησίας ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου

Το Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου και αποτελεί σημαντικό μέρος της προετοιμασίας των διαιτητών μας πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου κ. Χάρης Λοϊζίδης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Antonio Damato, οι οποίοι απευθύνθηκαν στους συμμετέχοντες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου έγινε στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα της ΚΟΠ και προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της Εκτελεστικής Επιτροπής Φοίβου Βάκη, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανδρέα Μωριά και του Διευθυντή του τμήματος Διαιτησίας Σάββα Κωνσταντίνου.

Στο σεμινάριο συμμετέχουν οι Διεθνείς Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές, οι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές Α’ Κατηγορίας, οι Διεθνείς Γυναίκες Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές, οι παρατηρητές διαιτησίας Α’ Κατηγορίας καθώς και οι VAR και AVAR Specialists.

Κατά τη διάρκεια του, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν σειρά θεωρητικών και πρακτικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, με έμφαση στους Κανονισμούς του Παιχνιδιού, στην ομοιόμορφη εφαρμογή των διαιτητικών αποφάσεων, στην ανάλυση αγωνιστικών φάσεων, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη χρήση του VAR και τη γενικότερη προετοιμασία για τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Προηγήθηκε το FIFA Fitness Test

Της έναρξης του Σεμιναρίου προηγήθηκε, την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, η διεξαγωγή του FIFA Fitness Test.

Στις αγωνιστικές δοκιμασίες συμμετείχαν οι Διεθνείς Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές, καθώς και οι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές Α’ Κατηγορίας, οι οποίοι υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες δοκιμασίες φυσικής κατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της FIFA, υπό την επίβλεψη των γυμναστών της ΚΟΠ.

Η διεξαγωγή του FIFA Fitness Test και του τριήμερου σεμιναρίου εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Επιτροπής Διαιτησίας της ΚΟΠ για την καλύτερη δυνατή αγωνιστική, φυσική και εκπαιδευτική προετοιμασία των διαιτητών μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.