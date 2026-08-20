Ότι ακριβώς έχει ανάγκη

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν χθες (19/8) την προετοιμασία τους για το αποψινό (21:00) πρώτο ματς με την Σεντ Τρούιντεν στο πλαίσιο των Πλέι οφ του Europa League.

Στην Ομόνοια αναγνωρίζουν τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, παρόλα αυτά υπάρχει πίστη στις δυνατότητες της ομάδας πως μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι φέτος της Ομόνοιας δεν ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο, ωστόσο το γεγονός πως η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase του Conference και διεκδικεί είσοδο στο Europa, κρίνεται θετικά.

Προφανώς ο μεγάλος στόχος είναι να περάσει το τριφύλλι την βελγική ομάδα και μία πρώτη νίκη εκτός έδρας είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται γενικότερο ο οργανισμός της Ομόνοιας την δεδομένη στιγμή.

ψ.