Την ερχόμενη Δευτέρα η κλήρωση των Πρωταθλημάτων Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων
ΓΗΠΕΔΟ
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Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των Πρωταθλημάτων Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-14, Κ-15, Κ-16 και Κ-17.
Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει διαδικτυακά και η έναρξη των Πρωταθλημάτων ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 – 2027 είναι ορισμένη για τις 26 – 27 Σεπτεμβρίου.
Οι 14 ομάδες που θα λάβουν μέρος:
ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Αγία Νάπα, ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, Άρης, ΘΟΪ Λακατάμιας, Εθνικός Άσσιας, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Ομόνοια Αραδίππου, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος FC.
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους, συνολικά σε 26 αγωνιστικές.