Την ερχόμενη Δευτέρα η κλήρωση των Πρωταθλημάτων Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων

Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει διαδικτυακά και η έναρξη των Πρωταθλημάτων ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 – 2027 είναι ορισμένη για τις 26 – 27 Σεπτεμβρίου.

Οι 14 ομάδες που θα λάβουν μέρος:

ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Αγία Νάπα, ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, Άρης, ΘΟΪ Λακατάμιας, Εθνικός Άσσιας, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Ομόνοια Αραδίππου, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος FC.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους, συνολικά σε 26 αγωνιστικές.