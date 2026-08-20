Europa League: 12 εισιτήρια για τη League Phase αναζητούν κάτοχο

Δώδεκα πρώτες αναμετρήσεις για τα playoffs του Europa League περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα.

Οι νικήτριες ομάδες θα μπουν στην κληρωτίδα της UEFA, την Παρασκευή 28/8, μαζί με τις 13 ομάδες που έχουν περάσει απευθείας στη League Phase (Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ, Μίλαν, Γιουβέντους, Σοσιεδάδ, Θέλτα, Χόφενχαϊμ, Λεβερκούζεν, Μαρσέιγ, Ρεν, Αλκμααρ, Τορεένσε και η κάτοχος του Conference League Κρίσταλ Πάλας), τις επτά ομάδες που θα αποκλειστούν στα playoffs του Champions League, καθώς και τις τέσσερις ομάδες από το League Path του Champions League (μη πρωταθλητές) που αποκλείστηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο, δηλαδή τον Ολυμπιακό, τη Σεν Ζιλουάζ, τη Σπάρτα Πράγας και τη Στουρμ Γκρατς.

Οι ηττημένοι των playoffs του Europa League συνεχίζουν στη League Phase του Conference League.Στα υπόλοιπα ματς, η πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια, η οποία αποκλείστηκε από το Champions League και συνεχίζει στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν.

Η Μπενφίκα του φορμαρισμένου Βαγγέλη Παυλίδη είναι το ξεκάθαρο φαβορί στις αναμετρήσεις με την Ααρχους, όπως και η Μπεσίκτας απέναντι στην Κάουνο Ζαλγκίρις, η Τραμπζονσπόρ του Μοχάμεντ Σαλάχ υποδέχεται τη Φερεντσβάρος, ενώ η Αντερλεχτ, που στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τον ΠΑΟΚ παίζει στο Καζακστάν με την Καϊράτ Αλμάτι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων των playoffs του Europa League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 18:00

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 19:00

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 19:00

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 20:00Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) 20:00

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 20:00

Εγκνατία (Αλβανία)-Λίλεστρεμ (Νορβηγία) 20:00

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Τουν (Ελβετία) 20:00

Σεντ Τρούιντεν (Ολλανδία)-Ομόνοια (Κύπρος) 21:00

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 21:00

ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 21:00

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ααρχους (Δανία) 22:00

sport-fm.gr