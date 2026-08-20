«Μπάσιμο» για Λυκογιάννη!

Στην επιλογή του Μπάμπη Λυκογιάννη για το αριστερό άκρο της άμυνάς της φαίνεται πως καταλήγει η ΑΕΚ. Ο 32χρονος άσος είναι ελεύθερος και μπορεί να αποκτηθεί άμεσα από την «Ένωση», η οποία είχε μείνει με μοναδική επιλογή για την θέση τον Σταύρο Πήλιο, μετά την αποχώρηση του Τζέιμς Πένραϊς.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε προτείνει τον Λυκογιάννη και τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο ο Ματίας Αλμέιδα δεν είχε εγκρίνει τη μεταγραφή, σε αντίθεση με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος φέρεται να έχει ανάψει το πράσινο φως. Ο παίκτης είναι ήδη στην Αθήνα και μάλιστα την Δευτέρα παρακολούθησε τον αγώνα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στην Athens Kallithea και την ΑΕΛ Novibet.

Ο Λυκογιάννης αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έπαιξε για λίγο στην πρώτη ομάδα και εν συνεχεία σε Λεβαδειακό και Εργοτέλη, αλλά εδώ και 11 χρόνια αγωνίζεται στο εξωτερικό. Αγωνίστηκε για δυόμισι σεζόν στην Στουρμ Γκρατς κατακτώντας ένα Κύπελλο (2018) και μετρώντας σε 81 εμφανίσεις 6 γκολ και 6 ασίστ. Τον Ιανουάριο εκείνης της σεζόν η Κάλιαρι τον αγόρασε για 800.000 ευρώ και έκτοτε παίζει στην Ιταλία. Με την ομάδα της Σαρδηνίας σε τριάμισι χρόνια κατέγραψε 109 εμφανίσεις, 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ το καλοκαίρι του 2022 πήγε ως ελεύθερος στην Μπολόνια. Με τη φανέλα της είχε 92 εμφανίσεις, 4 γκολ και 9 ασίστ κατακτώντας το 2025 και το Κύπελλο Ιταλίας. Την τελευταία σεζόν έπαιξε σε μόλις 18 παιχνίδια.

Ο Λυκογιάννης, που έχει χρησιμοποιηθεί και ως αριστερός στόπερ σε άμυνα με τρεις, διακρίνεται για την ικανότητά του στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι, καθώς διαθέτει καλό αριστερό πόδι και ικανότητα στις στατικές φάσεις. Οι επιθετικές αρετές είναι στοιχεία που αναζητούσε η ΑΕΚ στον παίκτη που έψαχνε για την ενίσχυση στη θέση αυτή. Παράλληλα διαθέτει πλούσια εμπειρία, αφού πέρα από 171 παιχνίδια στην Serie A, έχει παραστάσεις από 7 παιχνίδια στο Champions και 8 στο Europa League.

sport-fm.gr