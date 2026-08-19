Το μήνυμα του Νταμάτο στους διαιτητές

«Αυτές οι τρεις ημέρες του θερινού σεμιναρίου θα είναι πολύ χρήσιμες για να βελτιώσουμε την προετοιμασία μας ενόψει της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου.

Έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας του ρόλου μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού», ανέφερε ο κ. Νταμάτο στην έναρξη του τριήμερου σεμιναρίου.

Στο σεμινάριο συμμετέχουν οι Διεθνείς Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές, οι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές Α’ Κατηγορίας, οι Διεθνείς Γυναίκες Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές, οι παρατηρητές διαιτησίας Α’ Κατηγορίας καθώς και οι VAR και AVAR Specialists.