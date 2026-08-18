Η αναφορά της UEFA στα φιλικά της Εθνικής Παίδων της Ιαπωνίας στην Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά από την UEFA στην ιστοσελίδα της για την παρουσία στην Κύπρο τον ερχόμενο Οκτώβριο της Εθνικής Παίδων Κ-17 της Ιαπωνίας για φιλικούς αγώνες.

Σύμφωνα με το άρθρο στο UEFA.COM, οι αγώνες αποτελούν μέρος της διαηπειρωτικής συνεργασίας μεταξύ της UEFA και της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες.

Αναλυτικά:

Η Εθνική Ομάδα Κ-17 της Ιαπωνίας θα δώσει τρεις φιλικούς αγώνες στην Κύπρο, παράλληλα με το μίνι τουρνουά του 1ου γύρου, στον 13ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος UEFA Κ17 2026/27.

Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της UEFA και της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες μέσω της διαηπειρωτικής συνεργασίας.

Η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τις ομάδες του 13ου ομίλου, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τα Νησιά Φερόε. Παρότι οι συγκεκριμένοι αγώνες θα διεξαχθούν παράλληλα με το μίνι τουρνουά της προκριματικής φάσης, θα έχουν φιλικό χαρακτήρα και δεν θα υπολογίζονται στη βαθμολογία του 13ου ομίλου.

Για την πρόκριση θα μετρούν μόνο οι αγώνες μεταξύ της Κύπρου, της Ρουμανίας και των Νήσων Φερόε.

Επίσημοι αγώνες 1ου γύρου – 13ος όμιλος

1η αγωνιστική – 27 Οκτωβρίου 2026

Νησιά Φερόε – Ρουμανία

2η αγωνιστική – 30 Οκτωβρίου 2026

Κύπρος – Νησιά Φερόε

3η αγωνιστική – 2 Νοεμβρίου 2026

Ρουμανία – Κύπρος

Φιλικοί αγώνες με την Ιαπωνία

27 Οκτωβρίου 2026: Κύπρος – Ιαπωνία

30 Οκτωβρίου 2026: Ρουμανία – Ιαπωνία

2 Νοεμβρίου 2026: Ιαπωνία – Νησιά Φερόε