Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για Ομόνοια, Πάφο, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ

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Η Stoiximan προσφέρει απόψε πληθώρα ανταγωνιστικών αποδόσεων για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, με το κυπριακό ενδιαφέρον να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Η Ομόνοια αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σεντ Τρούιντεν στις 21:00 για τα playoffs του Europa League, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 22:00, η Πάφος FC φιλοξενείται από την Ντιναμό Σίτι για τα playoffs του Conference League.

Στο Σεντ Τρούιντεν – Ομόνοια, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των Βέλγων στο 1.98, την ισοπαλία στα 3.65 και το διπλό της Ομόνοιας στα 3.70. Προσφέρει επίσης το Over 1.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στα 2.60.

Στις 22:00 παίρνει σειρά η Πάφος FC. Στο Ντιναμό Σίτι – Πάφος, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της κυπριακής ομάδας στα 2.27, τον άσο στα 3.10 και την ισοπαλία στα 3.25.

Επιλογές υπάρχουν και για τη χρονική στιγμή του πρώτου γκολ. Συγκεκριμένα, το να σημειωθεί το πρώτο γκολ μετά το 28ο λεπτό δίνεται στα 2.02 και μέχρι το 27:59 επίσης στα 2.02, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί κανένα γκολ προσφέρεται στα 7.40.

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Το αποψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και τρεις αναμετρήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη του Δικεφάλου στο 1.62, την ισοπαλία στα 3.95 και τη νίκη της Μπραν στα 5.60. Στα γκολ, προσφέρει το Over 2.5 στο 1.65 και το Under 2.5 στα 2.25.

Στις 21:00 διεξάγεται το ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η Stoiximan προσφέρει τον άσο στα 2.50, την ισοπαλία στα 3.20 και το διπλό στα 3.00. Στην αγορά για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, το «Ναι» προσφέρεται στο 1.62 και το «Όχι» στα 2.22. Η αναμέτρηση αφορά επίσης τα playoffs του Europa League.

Στις 21:30 ακολουθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των «πρασίνων» στο 1.50, την ισοπαλία στα 4.20 και το διπλό στα 7.10. Στην αγορά του πρώτου ημιχρόνου, προσφέρει τον Παναθηναϊκό στα 2.02, την ισοπαλία στα 2.25 και τη Χράντετς Κράλοβε στα 6.60.

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