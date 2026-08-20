Η θεωρία να γίνει πράξη

Άλλωστε, αποτελεί έναν από τους στόχους της σεζόν και ούτε που σκέφτεται οποιοδήποτε άλλο, καταστροφικό σενάριο. Απόψε (22:00) στην Αλβανία, απέναντι στην Ντίναμο Σίτι, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με την ετικέτα του φαβορί, όμως η θεωρία πρέπει να γίνει και πράξη. Ο αντίπαλος δεν είναι μεγαθήριο, δεν είναι όμως ούτε ομάδα για υποτίμηση καθώς έχει ρίξει εκτός τρεις ομάδες για να φτάσει στα πλέι οφ. Οφείλει λοιπόν να είναι προσεχτική από τον πρώτο αγώνα και να κάνει το απόλυτο κουμάντο.

Στα δύο προηγούμενά της παιχνίδια μακριά από το στάδιο «Αλφαμέγα» η Πάφος FC ήπιε το πικρό ποτήρι της ήττας. Αρχικά από τη Χάιντουκ Σπλιτ (2-0) και μετά από τη Σάλτσμπουργκ (1-0). Προσπάθησε, δεν ήταν κατώτερη, όμως οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος της, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες. Τώρα ελπίζει πως θα είναι με το μέρος της οι... λεπτομέρειες ούτως ώστε να βάλει τις βάσεις για πρόκριση ενόψει της ρεβάνς στη Λεμεσό την 27η Αυγούστου (20:00). Επιβάλλεται λοιπόν να είναι σοβαρή στα μετόπισθεν και αποτελεσματική στην επίθεση για να μην δοθούν... δικαιώματα.

Εκτός πλάνου ο Ντράγκομιρ

Στο αγωνιστικό μέτωπο, ο παροπλισμός του Βλαντ Ντράγκομιρ διαφοροποιεί τα πλάνα του Ρικάρντο Σα Πίντο όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα. Ο Ρουμάνος χαφ ένιωσε ενοχλήσεις μετά τη ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ, απείχε από τις προπονήσεις τις προηγούμενες ημέρες και, για να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά, αποφασίστηκε να μείνει εκτός του πρώτου ματς με τους Αλβανούς. Στα θετικά είναι πως οι Κίνα και Κορέια,. που αντιμετώπιζαν προβλήματα, είναι διαθέσιμοι, δίνοντας ευελιξία κινήσεων στην τεχνική ηγεσία. Οι όποιες διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα θα αφορούν τη μεσοεπιθετική γραμμή, μιας και στην άμυνα θα διατηρηθούν οι Μπρούνο, Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ και Νικόλας Ιωάννου. Από εκεί και πέρα, φανέλα βασικού θα πάρουν δεδομένα οι Σούνιτς, Γκούγκα και Πιέλ, όπως επίσης και ο Λελέ στην επίθεση. Υπάρχει πάντως ένα αξιόλογο ρόστερ με ποιότητα το οποίο καλείται να διαχειριστεί σωστά ο Σα Πίντο.

Με 150 στο πλευρό της

Δεν είναι και ο πιο ελκυστικός προορισμός η Αλβανία. Παρ' όλα αυτά, περίπου 150 φίλοι της ομάδας θα βρεθούν στο πλευρό της, ελπίζοντας πως θα φύγουν με το χαμόγελο, κάτι που δεν έγινε στα προηγούμενα δύο εκτός έδρας παιχνίδια.