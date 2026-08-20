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Φουλ δράση στο Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

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Φουλ δράση στο Conference League

Απόψε 48 ομάδες διεκδικούν την συμμετοχή τους στην League Phase της διοργάνωσης θέλοντας να κάνουν το πρώτο βήμα

Με διπλό ελληνικό ενδιαφέρον οι αποψινοί πρώτοι αγώνες για τα playoffs του Conference League. Συνολικά 48 ομάδες θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την League Phase, που θα συμπληρωθεί με τις 12 ομάδες που θα αποκλειστούν στα playoffs του Europa League.

Αναλυτικά το αποψινό πρόγραμμα:

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 19:00

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 19:00

Μίντιλαντ (Δανία) - Ριέκα (Κροατία) 20:00

Νόρντζελαντ (Δανία) - Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 20:00

Τρόμσο (Νορβηγία) - Μπράιτον (Αγγλία) 20:00

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) - Ρίγα FC (Λετονία) 20:30

ΠΑΟΚ (Ελλάδα) - Μπραν (Νορβηγία) 20:45

Ντρίτα (Κόσοβο) - Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 21:00

Βίκινγκουρ (Ισλανδία) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία) 21:00

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) - Μονακό (Μονακό) 21:00

Τβέντε (Ολλανδία) - Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 21:00

Σιόν (Ελβετία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 21:15

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 21:30

Αταλάντα (Ιταλία) - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:30

Μάδεργουελ (Σκωτία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 21:30

Γάνδη (Βέλγιο) - Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 21:30

Λουγκάνο (Ελβετία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:30

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 21:45

Χαρτς (Σκωτία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 21:45

Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) - Πάφος FC (Κύπρος) 22:00

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 22:00

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ρακόβ (Πολωνία) 22:00

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 22:00

Χετάφε (Ισπανία) - Παρτιζάν (Σερβία) 22:00

 

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