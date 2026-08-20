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ΠΑΟΚ-Μπραν: Να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στην Τούμπα

ΓΗΠΕΔΟ

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ΠΑΟΚ-Μπραν: Να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπραν για τα playoffs του Conference League με στόχο την πρόκριση στη League Phase, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον «Δικέφαλο», μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και να στραφεί στην ευρωπαϊκή του συνέχεια, αντιμετωπίζοντας την Μπραν για τα playoffs του Conference League (20:30, Open TV, sport-fm.gt, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι γνώρισε δύο ήττες από τους Βέλγους, με την τελευταία στις Βρυξέλλες να έρχεται με σκορ 3-2, σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε αρκετά προβλήματα, ειδικά αμυντικά!

Πλέον, όμως, το βάρος πέφτει αποκλειστικά στη Μπραν. Η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για την Ντόρτμουντ άλλαξε τα δεδομένα, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να μάθει να αγωνίζεται χωρίς τον κορυφαίο παίκτη του. Παράλληλα, δεν υπολογίζεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος και τα δύο ματς.

«Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Να βρούμε παίκτες σ' αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Ντέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης», ήταν το σχόλιο του Λίσι για την αποχώρηση του Ντέλια.

Στα θετικά για τον «Δικέφαλο» ο ερχομός του Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα για τα δύο παιχνίδια και αναμένεται να ξεκινήσει βασικός. Ανοιχτό παραμένει το πλάνο του Λίσι, καθώς μένει να φανεί αν θα επιλέξει διάταξη με τον Πέλκα πίσω από τον επιθετικό ή τρία χαφ.

Από την άλλη, η Μπραν ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία. Η νορβηγική ομάδα προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες και έχει επικρατήσει στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, έχοντας ανέβει στην έκτη θέση.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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