Έστειλε δύο στην Καρμιώτισσα ο Άρης

Μαρτίνοφ και Σέζαρ συνεχίζουν στην Καρμιώτισσα με την μορφή δανεισμού.

Η σχετική ενημέρωση από τον Άρη:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τον δανεισμό των Αλεξάντερ Μαρτίνοφ και Ζούλιο Σέζαρ στην Καρμιώτισσα Πολεμιδιών μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27.

Τόσο ο Μαρτίνοφ όσο και ο Σέζαρ αποκτήθηκαν στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.Ο 22χρονος Ρώσος Αλεξάντερ Μαρτίνοφ ήρθε στην ομάδα μας μετά από μια γεμάτη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, ενώ ο επίσης 22χρονος Βραζιλιάνος Ζούλιο Σέζαρ ήταν βασικό στέλεχος της Krasava ENY την περυσινή σεζόν

Ευχόμαστε στους Μαρτίνοφ και Σέζαρ καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας τους».