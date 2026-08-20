ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έστειλε δύο στην Καρμιώτισσα ο Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έστειλε δύο στην Καρμιώτισσα ο Άρης

Ανακοίνωση από την «Ελαφρά Ταξιαρχία»

Μαρτίνοφ και Σέζαρ συνεχίζουν στην Καρμιώτισσα με την μορφή δανεισμού. 

Η σχετική ενημέρωση από τον Άρη: 

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τον δανεισμό των Αλεξάντερ Μαρτίνοφ και Ζούλιο Σέζαρ στην Καρμιώτισσα Πολεμιδιών μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27.

Τόσο ο Μαρτίνοφ όσο και ο Σέζαρ αποκτήθηκαν στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.Ο 22χρονος Ρώσος Αλεξάντερ Μαρτίνοφ ήρθε στην ομάδα μας μετά από μια γεμάτη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, ενώ ο επίσης 22χρονος Βραζιλιάνος Ζούλιο Σέζαρ ήταν βασικό στέλεχος της Krasava ENY την περυσινή σεζόν

Ευχόμαστε στους Μαρτίνοφ και Σέζαρ καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας τους».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 21:00 το Σεντ Τρούιντεν - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Χάρντεν συμφώνησε με τους Καβαλίερς για 3 χρόνια και 97 εκατ. δολάρια

NBA

|

Category image

H πρώτη αντίδραση Λιασή μετά τις εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ντεμπούτο για τον Ντουβέρν με την Ομόνοια! (ενδεκάδα)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Μπράιτον απέρριψε πρόταση της Λίβερπουλ για τον Μίντε

Premier League

|

Category image

Από τον ΑΠΟΕΛ στον ΑΣΙΛ ο Καττιρτζής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Βόμβα 11 χρόνια μετά: Επιστρέφει στην ενεργό δράση ο Ροναλντίνιο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ο Γουόκαπ δεν παρευρέθηκε στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρεις ομάδες στο κυνήγι του Ντέλαπ

Premier League

|

Category image

Έπεσαν οι υπογραφές και από την Εταιρεία - Προχωρά η άμεση εμπλοκή του Λιασή στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το «Στέλιος Κυριακίδης» η εναλλακτική έδρα της Καρμιώτισσας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

«Κίνηση για τον Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας ετοιμάζει η Μάντσεστερ Σίτι»

Premier League

|

Category image

Κάτοικος Πολεμιδιών ο Νίκος Γιαννακόπουλος

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Στη Βεστφαλία o Κωνσταντέλιας - Ο Κόβατς αποκάλυψε το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η τριάδα της... εμπιστοσύνης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη