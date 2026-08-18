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Ο ένας πάει δανεικός, ο άλλος βλέπουμε

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ένας πάει δανεικός, ο άλλος βλέπουμε

Τα νεότερα στον Απόλλωνα σχετικά με το μέλλον των δύο ποδοσφαιριστών

Εδώ και ημέρες υπάρχει κινητοποίηση σχετικά με το ενδεχόμενο ο Ανδρέας Αθανασίου να παραχωρηθεί δανεικός σε άλλη ομάδα από τον Απόλλωνα.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που οι γαλάζιοι είχαν κλείσει πολύ νωρίς την περσινή χρονιά (σ.σ. ήταν δεδομένη η συμφωνία από τον Σεπτέμβριο του 2025).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται τη νέα χρονιά να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ε.Ν. Ύψωνα με τη μορφή δανεισμού από τον Απόλλωνα.

Από εκεί και πέρα, σενάρια υπάρχουν και για τον Κλίντον Ντουοντού, για τον οποίο γίνεται λόγο περί ενδιαφέροντος της τουρκικής Σίβασπορ να τον πάρει δανεικό. Σε αυτή την περίπτωση, από τα ενδότερα της Λεμεσού σημειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συμφωνία που θα ικανοποιεί οικονομικά ώστε να γίνει εφικτή η μετακίνηση του παίκτη.

 

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