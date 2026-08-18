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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ναΐρ Τικνιζιάν

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ναΐρ Τικνιζιάν

Eνίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας των ερυθρολεύκων

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Ναΐρ Τικνιζιάν, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τικνιζιάν έφτασε στην Ελλάδα τη Δευτέρα (17/8), πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες. Ο διεθνής Αρμένιος αποτελούσε εδώ και καιρό μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού, ο οποίος προσθέτει στο ρόστερ του ακόμη μία επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ, Ναΐρ Τικνιζάν (Nair Tiknizyan).

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαΐου 1999 και προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο από το καλοκαίρι του 2025 έκανε 54 συμμετοχές, εκ των οποίων τις επτά την τρέχουσα σεζόν.

Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός έχει παίξει ακόμη σε Lokomotiv Moscow (122 συμμετοχές), CSKA Moscow (43 συμμετοχές) και Avangard Kursk.

Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Αρμενίας σε 31 αγώνες, ενώ ήταν διεθνής με τις ομάδες U19, U20 και U21 της εθνικής Ρωσίας». 

Κατηγορίες

Super League

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