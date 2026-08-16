Tα συγχαρητήρια της ΚΟΠ για το 100άρι του Γιώργου Φαντάρου

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συγχαίρει θερμά τον Γιώργο Φαντάρο, ο οποίος συμπλήρωσε 100 διεθνείς αγώνες ως UEFA Match Delegate.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο σε μια μακρόχρονη και αξιόλογη παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με ορισμούς σε αγώνες Εθνικών ομάδων και κορυφαίων διοργανώσεων της UEFA.

Η ΚΟΠ συγχαίρει τον Γιώργο Φαντάρο για τη σημαντική αυτή διάκριση και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διεθνούς του πορείας.