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Έκλεισε και τυπικά η σπουδαία μεταγραφή του Ολυμπιακού

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκλεισε και τυπικά η σπουδαία μεταγραφή του Ολυμπιακού

Σημαντική ενίσχυση για την ομάδα της Λευκωσίας στην επιθετική γραμμή

Επισημοποιήθηκε και με ανακοίνωση η μεταγραφή του Ράουνο Σάπινεν στον Ολυμπιακό, με την ομάδα της Λευκωσίας να ενημερώνει ότι η συμφωνία είναι διάρκειας ενός έτους με την προοπτική για ανανέωση γι’ ακόμη ένα έτος.

Mε βάση το βιογραφικό του παίκτη πρόκειται για σπουδαία μεταγραφή για τους μαυροπρασίνους.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με την FC Flora Tallinn για την απόκτηση του 30χρονου Εσθονού, εν ενεργεία διεθνούς επιθετικού, Rauno Sappinen, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 έτους.

Ο Rauno, με ύψος 1,77 μ., αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός και διαθέτει πλούσια εμπειρία τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αποτελεί εν ενεργεία μέλος της Εθνικής Εσθονίας, με την οποία έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 65 συμμετοχές και 17 γκολ. Τον Μάρτιο του 2026 φόρεσε μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Εθνικής του ομάδας.

Στη μέχρι σήμερα καριέρα του έχει φτάσει τα 200 γκολ σε συλλογικό επίπεδο, ενώ αποτελεί τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της FC Flora στο εσθονικό πρωτάθλημα, έχοντας πετύχει 149 τέρματα στην Premium Liiga.

Το πλούσιο παλμαρέ του περιλαμβάνει τέσσερα Πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και τέσσερα Super Cup Εσθονίας. Παράλληλα, έχει αναδειχθεί τρεις φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premium Liiga και δύο φορές Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς στην Εσθονία.

Έχει επίσης κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του εσθονικού πρωταθλήματος. Την περασμένη σεζόν, το 2025, συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Flora, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως πρώτος σκόρερ με 21 τέρματα και ως καλύτερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης.

Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή έχει αγωνιστεί και εκτός Εσθονίας, έχοντας περάσει από πρωταθλήματα του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας, της Πολωνίας και του Ισραήλ.

Καλωσορίζουμε τον Rauno Sappinen στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλά γκολ με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!». 

 

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