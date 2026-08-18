Η επιθυμία που χάθηκε, τα επόμενα όνειρα με Πάφο FC και το «μάτι στην αγορά»

Μεγάλη συνέντευξη στην ισπανική «AS» παραχώρησε ο Νταβίντ Γκολντάρ, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του στην Πάφο FC και στην προσπάθεια της παφιακής ομάδας για ευρωπαϊκή διάκριση. Μίλησε επίσης για το ενδιαφέρον να αγωνιστεί ξανά στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στη La Liga

Ήσασταν πολύ κοντά στο να αποκλείσετε τη Σάλτσμπουργκ...

Καταφέραμε να ανατρέψουμε το σκορ πολύ νωρίς, είχαμε τα πάντα υπέρ μας και μέσα σε δέκα λεπτά χάθηκαν όλα.

Τώρα αντιμετωπίζετε την Ντιναμό Σίτι της Αλβανίας, με στόχο το Conference League. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας στην Ευρώπη;

Είχα μεγάλη επιθυμία να παίξω στο Europa League και έτσι να ολοκληρώσουμε την παρουσία μας και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν ένα όνειρο. Τώρα που αυτό χάθηκε, θα ήθελα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο Conference League. Πριν από τρία χρόνια φτάσαμε μέχρι τους «16»… αλλά πρώτα πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της Ντιναμό Σίτι. Αυτά τα παιχνίδια με δύο αγώνες είναι δύσκολα και, αφού προκριθούμε, θα δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Παράλληλα, όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε και στο εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι που σου εξασφαλίζει την καθημερινότητά σου.

Διανύεις την τέταρτη σεζόν σας στην Πάφος. Πώς είναι στην Κύπρο; Είναι πολύ διαφορετικά από την Ισπανία;

Υπάρχουν πολλές διαφορές, αλλά πάντα λέω ότι πρέπει να έχεις την εξυπνάδα να προσαρμόζεσαι στα μέρη όπου βρίσκεσαι. Κάθε τόπος μπορεί να σου προσφέρει πολλά και να μάθεις πολλά. Η Πάφος και γενικότερα η Κύπρος έχουν πολλές ομοιότητες με την Ισπανία. Η κουλτούρα, οι άνθρωποι… σε κάνουν να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου και σου φέρονται πολύ καλά. Οι άνθρωποι της Πάφου έχουν συμπεριφερθεί εξαιρετικά τόσο σε εμένα όσο και στην οικογένειά μου και, χάρη στις αθλητικές επιτυχίες που έχουμε πετύχει, έχουμε δημιουργήσει μια κοινότητα στην οποία αισθάνομαι πολύ αγαπητός και εκτιμημένος.

Μπορείτε να κυκλοφορείτε ήρεμα στον δρόμο ή σας σταματούν συχνά;

Νιώθω πολύ περήφανος. Μου έχουν μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Είμαι χαρούμενος για όλα όσα καταφέρνουμε και για το γεγονός ότι είμαι αρχηγός τους. Ποτέ δεν με ενοχλούν. Είναι πολύ παθιασμένοι, αλλά ταυτόχρονα πολύ καλοί άνθρωποι και σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα. Είμαι περήφανος για την αγάπη που μου δείχνουν και για το όνομα που έχω δημιουργήσει σε αυτή την πόλη.

Σας λείπει η Ισπανία;

Πάντα σου λείπει. Πάντα έχεις το ένα μάτι στην αγορά, για να δεις αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να επιστρέψεις. Είμαστε Ισπανοί και αυτές οι ρίζες δεν χάνονται ποτέ. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, αλλά πάντα έχεις το βλέμμα στραμμένο προς το σπίτι σου, όπως είναι φυσιολογικό. Η Ισπανία είναι μια σπουδαία χώρα και θα είναι πάντα το σπίτι μου.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και παρότι το ευρύ κοινό μπόρεσε να πάρει μια καλή γεύση από το κυπριακό ποδόσφαιρο την περασμένη σεζόν στο Champions League, πώς θα το περιγράφατε και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο της Πάφος;

Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η Ισπανία έχει πολύ υψηλό επίπεδο χάρη στις ακαδημίες. Το τακτικό επίπεδο και ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνεις να βλέπεις το παιχνίδι από πολύ μικρή ηλικία, αυτό το ποδόσφαιρο κατοχής και θέσεων, το συλλογικό παιχνίδι… είναι μια ταυτότητα που έχουμε οι Ισπανοί και όταν φεύγεις από την Ισπανία το αντιλαμβάνεσαι ακόμη περισσότερο.

Εκτός Ισπανίας, σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, υπάρχουν πολλοί παίκτες με πολύ υψηλό ταλέντο. Ίσως στην Ισπανία να μην έχουμε πάντα αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά επειδή το επίπεδό μας είναι τόσο υψηλό, ακόμη και με τις καλύτερες φυσικές προϋποθέσεις δεν μπορείς να φτάσεις το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Το κυπριακό ποδόσφαιρο βασίζεται περισσότερο στη δύναμη, στις μεταβάσεις, είναι πιο ανοιχτό, με περισσότερες προσωπικές μονομαχίες… Εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό, κυρίως με τον Carcedo και τον Celades.

Στην Ευρώπη έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλους συλλόγους όπως η Γιουβέντους και η Μπάγερν, οι οποίοι στη συνέχεια σε αναγκάζουν να παίξεις σε χαμηλό μπλοκ. Εμείς όμως έχουμε προσπαθήσει να προσεγγίσουμε τα παιχνίδια με διαφορετικό τρόπο, ένας εναντίον ενός, να κυνηγάμε τους αντιπάλους σε όλο το γήπεδο…

Πριν από δύο σεζόν κατακτήσατε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας. Ποιος είναι ο στόχος για φέτος;

Σε αυτόν τον σύλλογο το σημαντικό είναι να κερδίζεις τίτλους. Είχα την τύχη να τους κατακτήσω. Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες του συλλόγου είναι μεγάλες. Έχουν κάνει μια σημαντική επένδυση. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και να παλέψουμε στην Ευρώπη. Η Πάφος είναι ένας φιλόδοξος σύλλογος. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε υψηλό επίπεδο.

Την περασμένη σεζόν ήρθε στην ομάδα ο Νταβίντ Λουίζ, μια πολύ ηχηρή μεταγραφή λόγω της σπουδαίας καριέρας του. Πώς έχει προσαρμοστεί;

Είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία και πολλούς τίτλους. Έχει έρθει με όλη την εμπειρία και την πορεία του, θέλοντας να προσφέρει ό,τι περισσότερο μπορεί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε δύο προσωπικότητες που θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τον σύλλογο και προσπαθούμε να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων.

Είστε ένας αμυντικός που σκοράρει αρκετά. Πριν από λίγες ημέρες πετύχατε ένα σημαντικό γκολ απέναντι στη Χάιντουκ, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Αν έπρεπε να επιλέξετε ένα γκολ από την καριέρα σας, ποιο θα ήταν;

Θα ήταν το επόμενο. Έχω την τύχη, το ταλέντο ή τη φιλοδοξία να αναζητώ το γκολ. Είναι το πιο διασκεδαστικό πράγμα στο ποδόσφαιρο. Όταν κάποιος δεν σκοράρει, τον βάζουν να παίζει στόπερ. Δεν πιστεύω ότι κανείς γεννιέται για να είναι κεντρικός αμυντικός.

Αυτό το γκολ ήταν πολύ ξεχωριστό, γιατί η χρονιά ήταν δύσκολη σε προσωπικό επίπεδο λόγω των τραυματισμών. Στο μυαλό μου, όμως, το έχω ήδη αφήσει πίσω, επειδή χάσαμε στη ρεβάνς. Η ευφορία ενός γκολ είναι εφήμερη.

Υπάρχει κάποια απωθημένη επιθυμία στο ποδόσφαιρο ή κάποιος στόχος που θέλετε ακόμη να πετύχετε;

Πολλοί. Τα όνειρα που είχα ως παιδί παραμένουν ζωντανά, αλλά η πραγματικότητα σε προσγειώνει. Θα ήθελα να παίξω κάποια σεζόν στην Ισπανία, στη La Liga. Και στη συνέχεια να κάνω την οικογένειά μου ευτυχισμένη, να εξασφαλίσω το καλύτερο δυνατό μέλλον για αυτούς και να συνεχίσω να απολαμβάνω το επάγγελμά μου, που τόσο αγαπώ.