Ρόδρι: «Ονειρο να παίξω στην Μπαρτσελόνα»

Ο Ρόδρι δήλωσε ότι ήταν «όνειρό» του να παίξει για την Μπαρτσελόνα, κατά την άφιξή του το βράδυ της Δευτέρας (17/8) στην καταλανική πρωτεύουσα, όπου αναμένεται να υπογράψει σύντομα το συμβόλαιό του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Οι τελευταίες ημέρες ήταν έντονες, αλλά χαίρομαι που όλα έχουν διευθετηθεί. Φυσικά, το να παίζω για την Μπαρτσελόνα είναι ένα όνειρο», δήλωσε ο μέσος στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο και πρόσθεσε:

«Ανυπομονώ να βρεθώ με τους συμπαίκτες μου, πολλούς από τους οποίους γνωρίζω ήδη από την εθνική ομάδα. Ήλθε η ώρα να δουλέψουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Στόχος είναι το Champions League και όλα τα άλλα που θα βρεθούν μπροστά μας».

Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 2024 και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026, έφθασε στην Βαρκελώνη, μία ημέρα αφότου Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι κατέληξαν σε συμφωνία για την μεταγραφφή, έναντι περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, σύμφωνα με τον καταλανικό Τύπο.