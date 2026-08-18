Στον «πάγο» ο Μπαρκολά

Ο Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, ο οποίος αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Λίβερπουλ, δεν θα ξαναπαίξει με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι να επιλυθεί η κατάσταση.

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός δεν συμμετείχε στον αγώνα του Champions Trophy εναντίον της Λανς την Κυριακή και αναμένεται να παραμείνει εκτός δράσης μέχρι να διευκρινιστεί το μέλλον του. Μάλιστα, το βράδυ της Δευτέρας, η L'Equipe ανέφερε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να προστατεύσει τον παίκτη της, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή στη Λίβερπουλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγγλικός σύλλογος είναι από τους πιο σοβαρούς διεκδικητές και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοιχτές, παρόλο που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί τελική συμφωνία. Αυτός ο αποκλεισμός έρχεται καθώς ο Λουίς Ενρίκε υπαινίχθηκε πρόσφατα ότι οι παίκτες των οποίων το μέλλον ήταν αβέβαιο μπορεί και πρέπει να περιμένουν πριν επιστρέψουν στην ομάδα.

Μετά την ήττα από τη Λανς, ο προπονητής των Παριζιάνων δήλωσε: «Θα μιλήσω για το μεταγραφικό παράθυρο όταν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο», χωρίς να θέλει να επεκταθεί περαιτέρω στην κατάσταση του πρώην παίκτη της Λιόν. Για τον Μπαρκολά, η αναμονή θα μπορούσε επομένως να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες και το μέλλον του θα εξαρτηθεί κυρίως από την πρόοδο των συζητήσεων με τη Λίβερπουλ και την πιθανότητα συμφωνίας.

«Είναι σαν γιος μας και θέλουμε να τον προστατεύσουμε. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν ένας παίκτης είναι ψυχικά ανήσυχος, ο κίνδυνος τραυματισμού είναι υψηλότερος. Είναι απόφαση του προπονητή, αλλά επίσης ο Μπράντλεϊ δεν είναι 100% διαθέσιμος», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του γαλλικού συλλόγου.