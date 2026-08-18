Δεν... λύγισε ο Άρης με το 1,5 εκατ. ευρώ για Σαρφό

Πιεστική ήταν η Κορτράικ για να πάρει τον Άλεξ Σαρφό από τον Άρη.

Σύμφωνα με αναφορά στο εξωτερικό, η ομάδα του Βελγίου επανήλθε με ακόμη καλύτερους όρους, που θα απόφερε στο συγκρότημα της Λεμεσού ένα ποσό μεταξύ 1-1,5 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, με βάση τις εν λόγω πληροφορίες, θα έδιναν αμέσως ένα εκατομμύριο ευρώ στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», ενώ προβλεπόταν μπόνους για ακόμη μισό εκατομμύριο.

Θυμίζουμε ότι ο Σαρφό ήρθε στον Άρη το καλοκαίρι του 2023 και το νέο συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το 2028. Πέρσι ήταν δανεικός στη Νίζνι Νόβγκοροντ, ενώ με το ίδιο καθεστώς είχε παίξει και στην ΑΕΖ.