Δεν... λύγισε ο Άρης με το 1,5 εκατ. ευρώ για Σαρφό
ΓΗΠΕΔΟ
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Αρνητική η ομάδα της Λεμεσού για παραχώρηση του 21χρονου ποδοσφαιριστή
Πιεστική ήταν η Κορτράικ για να πάρει τον Άλεξ Σαρφό από τον Άρη.
Σύμφωνα με αναφορά στο εξωτερικό, η ομάδα του Βελγίου επανήλθε με ακόμη καλύτερους όρους, που θα απόφερε στο συγκρότημα της Λεμεσού ένα ποσό μεταξύ 1-1,5 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, με βάση τις εν λόγω πληροφορίες, θα έδιναν αμέσως ένα εκατομμύριο ευρώ στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», ενώ προβλεπόταν μπόνους για ακόμη μισό εκατομμύριο.
Θυμίζουμε ότι ο Σαρφό ήρθε στον Άρη το καλοκαίρι του 2023 και το νέο συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το 2028. Πέρσι ήταν δανεικός στη Νίζνι Νόβγκοροντ, ενώ με το ίδιο καθεστώς είχε παίξει και στην ΑΕΖ.
❌🇬🇭 Alex Opoku Sarfo will ultimately not be joining KV Kortrijk. Despite the persistence of the club's management and a final offer of €1M plus €500K in bonuses, Aris Limassol has decided to keep the Ghanaian player in Cyprus. Sarfo is deeply disappointed. KVK is now pursuing… https://t.co/O3BKYFOj8Y pic.twitter.com/eSzekRbOJY— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 17, 2026