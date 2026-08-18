Περηφάνεια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ για τον σημαιοφόρο Ιούλιο Αργυρού

Ύψιστη τιμή για το κυπριακό Χάντμπολ αποτελεί η επιλογή από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, του Ιούλιου Αργυρού, αρχηγού της Εθνικής Ανδρών, ως σημαιοφόρου της Κύπρου στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων «Τάραντο 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (21/8).

Η Κύπρος μετέχει στους αγώνες με 145 αθλητές / τριες σε 24 αθλήματα, με το κυπριακό Χάντμπολ να λαμβάνει μέρος στη διοργάνωση για πρώτη φορά, κάτι που αντανακλά τη ραγδαία πρόοδο που σημειώνει το σπορ και την εκτίμηση που χαίρει το άθλημα.

Η επιλογή του Ιούλιου Αργυρού, να ηγηθεί – μαζί με την Σκοπεύτρια Κωνσταντίνα Νικολάου – της κυπριακής ομάδας, κατά την είσοδο στο στάδιο, αποτελεί μεγάλη τιμή και για τον ίδιο προσωπικά και αναγνώριση του ήθους, της προσφοράς του στο άθλημα και της μεγάλης του καριέρας, αλλά και τιμή για την Εθνική ομάδα.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης επιθυμεί να ευχαριστήσει την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη μεγάλη τιμή και γενικότερα για την όλη συνεργασία και συμπερίληψη του αθλήματος στην αποστολή των φετινών Μεσογειακών Αγώνων. Αλλά και να συγχαρεί τον Ιούλιο Αργυρού, έναν αθλητή πρότυπο και κόσμημα για τα γήπεδα, όχι μόνο του Χάντμπολ.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Χάντμπολ

Στο Τάραντο η Εθνική Ανδρών θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Αλγερία (23/8), Τυνησία (25/8) και Ελλάδα (27/8), για το Β’ Όμιλο, ενώ ακολούθως θα παίξει στις 29/8 και 31/8, σε αγώνες κατάταξης, ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβει στο γκρουπ: οι δύο πρώτοι κάθε Ομίλου παίζουν για τα μετάλλια και οι άλλοι δύο για τις θέσεις 5-8. Στον Α’ Όμιλο παίζουν η διοργανώτρια Ιταλία, η Αίγυπτος, η Πορτογαλία και το Κόσοβο.