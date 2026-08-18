FairSquare: «Δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής ο Ινφαντίνο»

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare καλεί τη FIFA να αποφανθεί ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει νέα θητεία στην προεδρία, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη υπηρετήσει το μέγιστο όριο των τριών θητειών που επιτρέπεται βάσει του καταστατικού του οργανισμού.

Το 2022 κατά την επανεκλογή του, ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι η πρώτη του θητεία την περίοδο 2016-2019 -η οποία ξεκίνησε μετά την παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ- δεν θα έπρεπε να προσμετρηθεί σε αυτό το όριο, καθώς αφορούσε την ολοκλήρωση μιας διακοπείσας θητείας. Το αίτημά του έγινε δεκτό κι έτσι με τα έως τώρα δεδομένα, ο Ελβετός έχει συμπληρώσει δύο θητείες, 2019-2023 και 2023-2027.

Ωστόσο, η FairSquare έστειλε επιστολή Επιτροπή Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης (GACC) της FIFA, στην οποία τονίζει ότι η εν λόγω ερμηνεία δεν συνάδει με το καταστατικό της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

«Η καταγγελία που καταθέσαμε παρέχει σαφή στοιχεία ότι πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων, η οποία δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής της FairSquare, Νίκολας ΜακΓκίχαν. «Οι κανόνες ορίζουν σαφώς ότι οι τρεις προεδρικές θητείες αποτελούν το μέγιστο επιτρεπτό όριο· η FIFA δεν μπορεί απλώς να παρακάμψει αυτόν τον κανόνα, ο οποίος λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της προεδρικής εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη του θητεία δεν προσμετράται».

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με ενδελεχή έλεγχο ενόψει του Συνεδρίου της FIFA το επόμενο έτος, όπου αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του για την περίοδο 2027-31. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Μαρόκο στις 18 Μαρτίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η UEFA, η AFC (Ασία) και η CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική) ζήτησαν να επανεξεταστεί η στάση του Ινφαντίνο, αφού η FIFA πρότεινε τη δημιουργία μιας θυγατρικής εταιρείας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συνδεδεμένης με τις διοργανώσεις της με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Πηγές με γνώση της κατάστασης ανέφεραν ότι οι τρεις συνομοσπονδίες χρησιμοποίησαν την επιστολή ως μια ευκαιρία για τον Ινφαντίνο να αποχωρήσει διατηρώντας την αξιοπρέπειά του.

Αρκετές εθνικές ομοσπονδίες έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σκωτίας, Ίαν Μάξγουελ, δήλωσε στο BBC τη Δευτέρα ότι η ομοσπονδία του δεν θα υποστηρίξει την επανεκλογή του Ινφαντίνο, ο οποίος μέχρι στιγμής διατηρεί τη στήριξη των συνομοσπονδιών της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής.

Η FairSquare αμφισβήτησε επίσης τη διαφάνεια της απόφασης του 2022, επισημαίνοντας ότι το σκεπτικό της επιτροπής δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ.

«Το γεγονός ότι δεν παρέθεσαν κανένα σκεπτικό για να στηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό, και ότι ανακοίνωσαν την απόφαση δύο ημέρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ το 2022, υποδηλώνει ότι γνώριζαν πολύ καλά πως δεν υπήρχε βάση για να μην προσμετρηθεί η πρώτη θητεία του Ινφαντίνο», δήλωσε ο ΜακΓκίχαν

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η επιστολή της FaiSquare συντάχθηκε με τη συνδρομή του Μιγκέλ Μαδούρο, πρώην επικεφαλής της ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης και Αναθεώρησης της FIFA! «Η αρχή του περιορισμού των θητειών αποτελούσε θεμελιώδες στοιχείο της μεταρρύθμισης του 2016 που στόχευε στον περιορισμό της εξουσίας, και ο κανόνας που θεσπίστηκε είναι σαφής: κανένας Πρόεδρος της FIFA δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερες από τρεις θητείες», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μαδούρο και πρόσθεσε: «Η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια εξαίρεση σε έναν τέτοιο κανόνα για τον κ. Ινφαντίνο αποκαλύπτει τόσο την αντίσταση στην αρχή του περιορισμού των θητειών όσο και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι στη FIFA αντιλαμβάνονται τους κανόνες: όχι ως κανόνες, αλλά ως εμπόδια που πρέπει να παρακαμφθούν».