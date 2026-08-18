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Ομόνοια: Αντιμέτωπη για 14η φορά με ομάδα από το Βέλγιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ομόνοια: Αντιμέτωπη για 14η φορά με ομάδα από το Βέλγιο

Ο απολογισμός των πρασίνων απέναντι σε Βέλγους και η υπόλοιπη προϊστορία

Η Ομόνοια Λευκωσίας με εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης συνεχίζει την προσπάθεια της με στόχο την παραμονή της στο Europa League.

Η πρωταθλήτρια μας όπως είναι γνωστό θα αντιμετωπίσει τη Βελγική K. Sint-Truidense VV που ξεκινά από αυτή τη φάση τις υποχρεώσεις της.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας την Πέμπτη 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στο ΓΣΠ στις 27 Αυγούστου.

Θα είναι το πέμπτο φετινό παιχνίδι της Ομόνοιας που ξεκίνησε από τη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League όπου αποκλείστηκε από την Καϊράτ με 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι. Στον πρώτο αγώνα νίκησε 1-0 και ηττήθηκε με 1-0 στον επαναληπτικό και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι.

Στην τρίτη προκριματική φάση του Europa League η Ομόνοια απέκλεισε την Lincoln Γιβραλτάρ με 1-1 και 1-0.

Σύμφωνα με το αρχείο της ΚΟΠ, η Ομόνοια μέχρι τώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με άλλες πέντε ομάδες του Βελγίου, την Βάτερσκει, την Άντερλεχτ, την ΦΚ Μπριτζ, την Άντβερπ και τη Γάνδη.

Συνολικά η ομάδα μας σε αυτή τη διαδρομή έδωσε 13 αγώνες με απολογισμό 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 9 ήττες.

Δείτε εδώ την προϊστορία Κύπρος – Βέλγιο στα Κύπελλα Ευρώπης

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