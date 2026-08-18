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Πάφος FC, η πέμπτη κυπριακή κόντρα σε Αλβανούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Πάφος FC, η πέμπτη κυπριακή κόντρα σε Αλβανούς

Η προϊστορία ομάδων από την Κύπρο κόντρα σε ομάδες από την Αλβανία

Η Πάφος FC θα γίνει η πέμπτη μας ομάδα που θα βρεθεί αντιμέτωπη με εκπρόσωπο της Αλβανίας στις διοργανώσεις της UEFA.

Για τα Play - offs του Conference League, η κυπελλούχος μας θα αντιμετωπίσει τη FC Dinamo City και ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στο Ελπασάν Αρένα.

Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στο Αλφαμέγα την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Η ομάδα της Αλβανίας άρχισε τις υποχρεώσεις της από την πρώτη φάση όπου απέκλεισε την Αστάνα παρά την εντός έδρας ήττα της με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Στον επαναληπτικό η Dinamo City επικράτησε με 4-1.

Στη δεύτερη προκριματική φάση απέκλεισε την NK Aluminij Σλοβενίας. Πήρε ισοπαλία 1-1 στον εκτός έδρας αγώνα και νίκησε στην Αλβανία με 3-0.

Στην τρίτη προκριματική φάση ταξίδεψε στη Λετονία όπου ηττήθηκε με 1-0 από την Auda όμως στον επαναληπτικό κέρδισε με 4-0 και έτσι προκρίθηκε στα Play – offs της διοργάνωσης.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με το αρχείο της ΚΟΠ ομάδες από την Αλβανία αντιμετώπισαν κατά σειρά ο Απόλλωνας, ο ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση και η ΑΕΛ και ο συνολικός απολογισμός των 12 αγώνων έχει καταγράψει 10 νίκες για τις ομάδες μας και 2 ήττες.

Δείτε εδώ την προϊστορία Κύπρος – Αλβανία στα Κύπελλα Ευρώπης

Πέμπτος αγώνας

Η Πάφος άρχισε τις υποχρεώσεις της από τη δεύτερη προκριματική φάση του Europa League όπου απέκλεισε την Χάιντουκ Σπλιντ. Ηττήθηκε εκτός έδρας με 2-0 όμως στον επαναληπτικό με το επιβλητικό 4-0 εξασφάλισε το εισιτήριο της πρόκρισης.

Επόμενος αντίπαλος της ομάδας μας ήταν η Σάλσμπουργκ όπου γνώρισε την ήττα στον πρώτο αγώνα με 1-0. Στον επαναληπτικό και μετά το 3-3 στο Αλφαμέγα, οι Αυστριακοί εξασφάλισαν την πρόκριση και έτσι η Πάφος συνεχίζει στο Conference League.

 

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