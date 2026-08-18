Φαν Ντάικ: «Η νέα άμυνα της Λίβερπουλ χρειάζεται χρόνο για να... δέσει»

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, δήλωσε ότι η ανανεωμένη αμυντική γραμμή της ομάδας θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει συνοχή, παρότι χαρακτήρισε τους νεοαποκτηθέντες Ρόναλντ Αραούχο και Ζερεμί Ζακέ «καλούς παίκτες».

Οι αποχωρήσεις των Ιμπραΐμα Κονατέ και Άντι Ρόμπερτσον, καθώς και ο μυϊκός τραυματισμός του Τζο Γκόμεζ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας, ανάγκασαν τη Λίβερπουλ να αναδιαμορφώσει την άμυνά της. Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ ενίσχυσε τις επιλογές του αποκτώντας τον διεθνή Ουρουγουανό Ρόναλντ Αραούχο ως δανεικό για μία σεζόν από την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Γάλλος Ζερεμί Ζακέ εντάχθηκε στην ομάδα το καλοκαίρι, έχοντας αποκτηθεί από τον Φεβρουάριο.

Οι Αραούχο και Ζακέ αγωνίστηκαν αμφότεροι στη φιλική νίκη με 2-0 επί της ιταλικής Κόμο στο Άνφιλντ την Κυριακή (16/8), με τον δεύτερο να πετυχαίνει και ένα γκολ.

Όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να αναπτύξει ισχυρή συνεργασία με τους νέους συμπαίκτες του, ο έμπειρος Φαν Ντάικ δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Παίζοντας αγώνες. Δεν θα πω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος, αλλά οι αγώνες είναι εντελώς διαφορετικοί από τις προπονήσεις.

Προφανώς, τα αγγλικά του Ζερεμί είναι, θα έλεγα, λίγο καλύτερα από του Ρόναλντ, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές και μπορούμε να αντιληφθούμε κάποιες στιγμές, το πώς πρέπει να αμυνθούμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να δημιουργήσεις μια σύνδεση και αυτό απαιτεί λίγο χρόνο. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως φυσιολογικό. Ελπίζω, πάντως, να καταφέρουμε να το πετύχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».