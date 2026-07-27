Πανζουρλισμός για τα διαρκείας στον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε sold out!
ΓΗΠΕΔΟ
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Sold out ανακοίνωσε στα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αφού και τα 6.000 που τέθηκαν προς πώληση... εξαφανίστηκαν!
Στα εισιτήρια διαρκείας αποτυπώθηκε και με τη... βούλα η τρέλα του κόσμου του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο!
Και αυτό διότι ο «δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε sold out, αφού τα μαγικά καρτελάκια... εξαφανίστηκαν. Θυμίζουμε πως στην κυκλοφορία τέθηκαν εξ' αρχής 5.000 εισιτήρια, ενώ εκδόθηκαν ακόμη 1.000 τα οποία επίσης πουλήθηκαν σε δευτερόλεπτα.