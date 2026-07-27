Λοσάδα: «Περιμέναμε πολύ καιρό γι’ αυτή τη στιγμή»

Την ανυπομονησία όλων στον Απόλλωνα να αγωνιστούν σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Λεμεσό, μετέφερε ο Ερνάν Λοσάδα στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αυριανού επαναληπτικού αγώνα των κυανολεύκων με την Ντίλα Γκόρι στο «Αλφάμέγα» (20:00),, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Παρά την ευρεία νίκη του Απόλλωνα στο πρώτο ματς στη Γεωργία (0-4), ο 44χρονος Αργεντίνος κόουτς, δεν θέλησε να αναφερθεί σε άλλον αντίπαλο και το ξεκαθάρισε από την αρχή.

«Περιμέναμε πολύ καιρό γι’ αυτή τη στιγμή, να παίξουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι στο γήπεδό μας και επιτέλους ήρθε η στιγμή», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Να σας πω από τώρα, ότι δεν πρόκειται να αναφερθώ σε οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο εκτός από τη Ντίλα Γκόρι, σεβόμαστε τον αντίπαλο. Θέλω να έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει. Θα μπούμε στο ματς σαν να είναι 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα».

Σε ερώτηση τι περιμένει από τον αντίπαλο, είπε: «Δεν ξέρω πώς θα προσεγγίσουν την αγώνα. Αυτό που περιμένουμε είναι να βελτιωθεί η ομάδα ακόμη περισσότερο. Δεν υποτιμούμε κανένα αντίπαλο, αυτά που παρουσιάσαμε στο γήπεδο έφεραν αυτό το αποτέλεσμα την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλουμε μια σοβαρή και πειστική εμφάνιση».

Για το ενδεχόμενο να προβεί σε αλλαγές λόγω του ευρύ σκορ στον πρώτο αγώνα, δήλωσε: «Δεν ξέρω. Αυτό θα το δω μετά την τελευταία προπόνηση».

Από την πλευρά του ο Γιόζεφ Κβίντα, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε: «Αύριο έχουμε 90 λεπτά για να πάρουμε την πρόκριση. Συμφωνώ με όσα είπε ο προπονητής μας, θέλουμε να προκριθούμε με δεύτερη νίκη και θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας».