ΒΙΝΤΕΟ/Σάββα: «Στον τελικό θα ειμαι καλύτερα, αν μου δοθεί η ευκαιρία θα κυνηγήσω το μετάλλιο!»
ΓΗΠΕΔΟ
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Δηλώσεις Βαλεντίνας Σάββα μετά την πρόκρισή της στον τελικό της σφυροβολίας.
Η Βαλεντίνα Σάββα έκανε δηλώσεις στην κάμερα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στη mixed zone, μετά την πρόκριση της στον αυριανό τελικό της σφυροβολίας. Η πρωταθλήτρια μας δεν έκρυψε την αισιοδοξία της πως αν βρεθεί στη μέρα της, μπορεί να διεκδικήσεια ακομα και ένα μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης!