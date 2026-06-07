Μάντζιος: «Σοβαρότητα, διάθεση και χρήσιμα συμπεράσματα»

Ικανοποιημένος από τη σοβαρότητα των ποδοσφαιριστών και τη διάθεση εμφανίστηκε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με το Λιχτενστάιν ο προπονητής της Εθνικής μας Απόστολος Μάντζιος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα άλλο είδος παιχνιδιού σε σχέση με αυτό με την Σλοβενία. Ήμασταν σοβαροί, μπήκαμε από την αρχή σοβαρά. Η δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν αυτό που περιμέναμε. Είχαμε υπομονή, βρήκαμε ευκαιρίες, ήταν γενικά ένα καλό τεστ με χρήσιμα συμπεράσματα. Κλείνουμε την χρονιά με νίκη που είναι πάντα σημαντική ανεξάρτητα από τον αντίπαλο.

Τώρα τα παιδιά έχουν κάποιο χρόνο να ξεκουραστούν. Τους εύχομαι να είναι υγιείς, να επιστρέψουν στις ομάδες του και με το καλό να συναντηθούμε ξανά για τους αγώνες του Nations League.

Είναι σημαντικό να έχουμε επιλογές, είναι σημαντικό να δίνουμε χρόνο και χώρο σε νέα παιδιά για να τα ετοιμάσουμε για τις μελλοντικές διοργανώσεις.

Το πρόσημο από τα δύο φιλικά με Σλοβενία και Λιχτενστάιν σίγουρα είναι θετικό. Διαφορετικό παιχνίδι το πρώτο. Με πολύ καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Ανταποκριθήκαμε πλήρως στο δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο. Όσον αφορά το δεύτερο φιλικό, ήταν ένα σοβαρό τεστ στο οποίο οι ποδοσφαιριστές είχαν σοβαρότητα και διάθεση».