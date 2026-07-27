ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσέλσι: Θέλει τον Γουέλμπεκ από την Μπράιτον για να ενισχύσει την επίθεση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τσέλσι: Θέλει τον Γουέλμπεκ από την Μπράιτον για να ενισχύσει την επίθεση

Η Τσέλσι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντάνι Γουέλμπεκ, με τον έμπειρο επιθετικό της Μπράιτον να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Τσάμπι Αλόνσο.

Η Τσέλσι συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν και, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, έχει στρέψει την προσοχή της σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Οι «Μπλε» εξετάζουν την απόκτηση του Ντάνι Γουέλμπεκ από την Μπράιτον, σε μια κίνηση που θα προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος ξεκινά τη θητεία του στην Premier League με την Τσέλσι, επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και θεωρεί πως ο 35χρονος Άγγλος φορ μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και να λειτουργήσει ως ηγετική παρουσία στα αποδυτήρια.

Ο Γουέλμπεκ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπράιτον, καταγράφοντας 14 γκολ και δύο ασίστ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ιδιαίτερα παραγωγικός παρά την ηλικία του.

Παρότι η μεταγραφική πολιτική της Τσέλσι τα τελευταία χρόνια βασίζεται κυρίως στην απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, η συγκεκριμένη περίπτωση διαφοροποιείται. Η εμπειρία του Γουέλμπεκ στο κορυφαίο επίπεδο, η γνώση της Premier League και οι ηγετικές του ικανότητες αποτελούν στοιχεία που εκτιμά ιδιαίτερα ο Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία πως μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Μπράιτον είναι ενήμερη για το ενδιαφέρον της Τσέλσι, ενώ ο έμπειρος επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Η εντυπωσιακή κούρσα του Τράικοβιτς που του χάρισε το μετάλλιο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υπόκλιση στους μάγκες μας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πανευτυχής και περήφανος ο Κεσίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μαγική βραδιά για την Κύπρο: Στο βάθρο και ο Τράικοβιτς!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ψηλά η σημαία της Κύπρου: Η καταπληκτική εμφάνιση και οι πανηγυρισμοί του Ιωσήφ Κεσίδη!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έλαμψε στη Γλασκώβη ο Κεσίδης: Κατέκτησε το αργυρό στη σφυροβολία!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Συμφώνησε με Βόλφσμπουργκ για Μάγερ η ΑΕΚ, υπογράφει τετραετές!

Ελλάδα

|

Category image

Τσέλσι: Θέλει τον Γουέλμπεκ από την Μπράιτον για να ενισχύσει την επίθεση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποδοχή Τζούρισιτς στην Ολλανδία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μόνο λίγες πινελιές

ΑΕΛ

|

Category image

Αυτούς παίρνει μαζί του ο Μπεργκ για να σφραγίσει την πρόκριση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το αγγλικό ποδόσφαιρο εισάγει νέο πειραματικό κανόνα για να βάλει τέλος στα «τακτικά τάιμ άουτ» των τερματοφυλάκων!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η: πρώτη αντίδραση του Σωκράτη Πηλακούρη μετά τον τελικό των κρίκων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Απολογισμός με μία νίκη και μία ήττα για ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκίνησε πολύ νωρίς η μουρμούρα...

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη