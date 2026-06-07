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Τέλος τα φιλικά για την Εθνική με νίκη και πειστική εμφάνιση

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος τα φιλικά για την Εθνική με νίκη και πειστική εμφάνιση

Τζιωνής και Σωτηρίου οι σκόρερ της αναμέτρησης

Έκλεισε με νίκη και ελπιδοφόρα εμφάνιση τον κύκλο των φιλικών αγώνων η Εθνική Κύπρου!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε 2-0 του Λίχτενσταϊν με γκολ των Τζιωνή και Σωτηρίου και πλέον αναμένει την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στον δεύτερο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας του Nations League (25/09 το πρώτο παιχνίδι με Μαυροβούνιο).

Η Κύπρος δεν άφησε κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους από την αρχή της αναμέτρησης. Ήταν κυρίαρχη, έκλεισε τους χώρους στα μετόπισθεν, ενώ ο Τζιωνής έβαλε τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο 45λεπτο, με πλασέ στην κίνηση. Στο δεύτερο μέρος, το σύνολο του Μάντζιου ήταν πιο επιθετικό, «σφυροκοπούσε» την περιοχή του Λίχτενσταϊν και κατέγραψε σωρεία ευκαιριών. Την… λύση για το 2-0 είχε ο Σωτηρίου που ευστόχησε με όμορφο σουτ στην κίνηση από πλάγια θέση εντός περιοχής.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ οι ποδοσφαιριστές με τη σειρά τους έδειξαν διάθεση και αποφασιστικότητα για καλύτερες μέρες.

Η εξέλιξη του αγώνα:

90'+Τέλος του αγώνα.

70' ΓΚΟΛ για την Κύπρο! Ο Σωτηρίου με δυνατό σουτ από πλάγια θέση, διαμόρφωσε το 2-0.

61' - Νέα εντυπωσιακή απόκρουση σε σουτ-βολίδα του Νεοφύτου. 

56' - Διπλή ευκαιρία για την Κύπρο με τους Κακουλλή και Πίττα. Πιο ξεκάθαρη η δεύτερη καθώς ο Όσπελτ έδιωξε δύσκολα. 

46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45' - Tέλος πρώτου ημιχρόνου.

44' - Καλή στιγμή ξανά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μακρινό σουτ του Κορέια, μόλις έξω η μπάλα.

40' - Σουτ στην κίνηση από τον Σατσιά, η μπάλα στο δοκάρι!

38' - Mεγάλη ευκαιρία για την Εθνική μας, ο Σωτηρίου έστειλε τη μπάλα προς τα δίχτυα, όμως οι γηπεδούχοι έδιωξαν στη γραμμή. 

28' - ΓΚΟΛ για την Κύπρο! Ο Τζιωνής με πλασέ στην κίνηση από κοντινή απόσταση αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την ασίστ του Νεοφύτου. 

1' - Πρώτη ευκαιρία με τον Κακουλλή ο οποίος πλάσαρε από πλάγια θέση εντός περιοχής, μόλις έξω η μπάλα.

1' - Σέντρα στο φιλικό.

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ: Όσπελτ, Μέιερ, Τράμπερ, Χόφερ, Βόλφινκερ, Άσλερ, Μπούτσελ, Σέλε, Γκόπελ, Πίτζι, Σαλάνοβιτς.

ΚΥΠΡΟΣ: Παρασκευά (46' Κυριακίδης), Σατσιάς (76' Σεργίου), Κ. Σωτηρίου (87' Σιέλης), Στ. Ανδρέου (77' Αντωνίου), Κορρέια (46' Χρίστου), Κωστή (67' Ναούμ), Κάστανος (87' Σιήκκης), Χ. Κυριάκου (67' Κυριάκου), Νεοφύτου (77' Μαλεκκίδης)., Κακουλλής (67' Γεωργίου), Τζιωνής (46' Πίττας).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 28' Τζιωνής, 70' Σωτηρίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 53' Σατσιάς, 64' Κακουλλής

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανόγιεν Καναγκασίνγκαμ (Ελβετία)

Α' Βοηθός: Μπαστιάν Λενγκασέ (Ελβετία)

Β' Βοηθός: Κλαούντιο Ντος Σάντος (Ελβετία)

Τέταρτος: Μάριγιαν Ντρμιτς (Ελβετία)

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